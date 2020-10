Giá nhà liền thổ ở TP.HCM vẫn tăng mạnh

Mặc dù thị trường bất động sản quý III đang trong giai đoạn trầm lắng, các chủ đầu tư vẫn không có xu hướng giảm giá bán nhà ở.

Theo báo cáo về thị trường bất động sản nhà ở quý III của JLL Việt Nam, đợt Covid-19 thứ hai diễn ra dường như không ảnh hưởng đến tâm lý thích sở hữu nhà liền thổ của người Việt. Ngoài ra, dịch bệnh xét về một mặt nào đó cũng là cơ hội để thị trường loại ra những nhà đầu cơ ngắn hạn có vốn hạn chế.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư không giảm giá

Giá bán sơ cấp phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM quý III tiếp tục tăng lên 5.337 USD /m2, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 3,1% so với quý trước. Sự gia tăng chủ yếu do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn trung bình cũng như sự tự tin của các chủ đầu tư dự án tích hợp quy mô lớn.

Trên toàn thị trường, những dự án có mức giá dưới 450.000 USD /căn tiếp tục được cả người mua để ở và những nhà đầu tư dài hạn săn đón do mức giá này phù hợp với nhiều người. Những dự án tích hợp quy mô lớn, có mức giá hơn 450.000 USD một căn tiếp tục hấp dẫn do mô hình “thành phố trong thành phố” mang lại tiềm năng cho thuê hoặc tự kinh doanh trong tương lai.

Các dự án nhà liền thổ vẫn thu hút người mua nhà tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thêm vào đó, người mua cũng chứng kiến sự tăng giá tại các dự án tích hợp lớn trong những năm qua như Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park, Sala. Chỉ có một số dự án với mức giá trên 450.000 USD /căn ở quy mô nhỏ hơn đang bán chậm vì những dự án này chỉ phục vụ cho một lượng nhỏ người mua để ở.

Có thể thấy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các nhà đầu tư đã không giảm giá, thay vào đó, họ đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn hơn, như kéo dài lịch thanh toán, ân hạn lãi suất 0% đến khi bàn giao nhà và tặng nhiều quà có giá trị khác. Các chương trình này dự kiến tiếp tục đến cuối năm để kích cầu thị trường.

JLL cũng ghi nhận kể từ khi các vấn đề pháp lý bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2018, đây là quý đầu tiên thị trường đánh dấu hơn 1.000 căn được tung ra trong một quý.

Lý do chính là lượng sản phẩm lớn đến từ phân khu Manhattan và Manhattan Glory thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ngoài dự án này, thị trường vẫn rất khan hiếm nguồn cung bởi lẽ nhiều dự án đang tạm dừng do chậm trễ trong quá trình phê duyệt.

Trong quý tới, số lượng nhà liền thổ được tung ra sẽ trở lại mức bình thường như từ cuối năm 2018 đến nay, từ 300 đến 400 căn. Như vậy, cả năm 2020 sẽ có khoảng 2.500 căn nhà liền thổ được mở bán. Con số này vẫn thấp hơn 40% nguồn cung trong giai đoạn 2016-2018 do các vấn đề pháp lý vẫn tồn đọng. Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu vẫn mạnh, JLL dự đoán giá sơ cấp tiếp tục tăng.

Căn hộ khu Đông được quan tâm

Ở phân khúc căn hộ, đơn vị này ghi nhận giá bán sơ cấp trung bình đạt 2.423 USD /m2 trong quý III, tăng 17,2% theo năm nhưng giảm 6,2% theo quý.

Giá sơ cấp giảm theo quý là do những dự án được mở bán trong quý này chủ yếu thuộc phân khúc bình dân và trung cấp với giá thấp hơn mặt bằng chung. Nhìn chung thì các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tăng giá trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung.

Dưới tác động của dịch Covid-19, để gia tăng doanh số các chủ đầu tư đã đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn như gia hạn lịch thanh toán, hỗ trợ thời gian ân hạn lãi suất dài hơn, hoặc tặng phí quản lý trong 2 năm.

Đề án về thành lập "Thành phố Thủ Đức" đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư với sản phẩm căn hộ trong khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Xét về số lượng dự án, chỉ có 4 dự án có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán trong quý này, là một trong những mức thấp nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung gây ra bởi những vướng mắc pháp lý còn tồn đọng. Hơn nữa, đợt dịch Covid-19 thứ hai và tháng 7 âm lịch rơi vào giai đoạn này khiến cho lễ mở bán bị hoãn lại tới cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu, đóng góp tới 93% trong lượng mở bán, chỉ có 7% còn lại đến từ một dự án thuộc phân khúc hạng sang.

Lượng căn hộ được bán ra trong 3 tháng qua đạt 4.975 căn, trong đó 53% số căn đến từ dự án Vinhomes Grand Park. Bên cạnh đó, một số dự án khác tại các quận phía Đông cũng ghi nhận sức hấp thụ tốt như Precia và The River Thủ Thiêm.

Việc Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức được đánh giá là đã đẩy mạnh tâm lý đầu tư ở những quận này. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng với tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác của thành phố khi tiến độ bán hàng dường như đã chậm hơn. Xu hướng không mua nhà trong tháng Ngâu cũng phần nào tác động đến lượng bán.