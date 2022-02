Giá nông sản hôm nay 10/2: Tiêu tăng phiên thứ 2 liên tiếp; cà phê Arabica lên mức cao nhất 10 năm

Giá nông sản hôm nay (10/2) ghi nhận, hồ tiêu trong nước có phiên tăng thứ 2, giao dịch lên mức 81.000 - 84.000 đồng/kg, heo hơi tăng rải rác nhiều nơi, cao nhất đạt 59.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 10/2 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông tăng thêm 500 đồng, giao dịch ở mức 82.000 đồng/kg.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 10/2 tiếp tục thu mua hồ tiêu tăng lên mức 81.000 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay tăng nhẹ 500 đồng, hiện giao dịch ở mức 81.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg - mức giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 10/2 giao dịch ở ngưỡng 83.000 đồng/kg, tăng 500 đồng so với hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước có phiên thứ 2 liên tiếp tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Diện tích trồng hồ tiêu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 11,5 ngàn ha; trong đó diện tích đang cho trái là gần 10 ngàn ha. Vụ tiêu năm nay, năng suất ở hầu hết các vườn đều giảm khoảng 20% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, do giá tiêu tăng cao hơn so với mọi năm nên nông dân rất phấn khởi.

Hiện tại, giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng ở cả 2 mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Trong đó, giá cà phê tiếp tục tăng thêm 400 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 10/2 trong khoảng 40.800 - 41.400 đồng/kg. Giá Arabica lên mức cao nhất 10 năm qua, còn Robusta lấy lại mức đỉnh đã mất 3 tuần trước.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.300 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 400 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2022 tăng 24 USD/tấn ở mức 2.270 USD/tấn, giao tháng 5/2022 tăng 25 USD/tấn ở mức 2.259 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2022 tăng 9,4 cent/lb, ở mức 258,35 cent/lb, giao tháng 5/2022 tăng 9,05 cent/lb, ở mức 258,45 cent/lb.

Giá cà phê 2 sàn tiếp tục tăng mạnh khi tồn kho đạt chuẩn xuống mức thấp nhất, đưa giá Arabica lên mức cao nhất 10 năm qua, còn Robusta lấy lại mức đỉnh đã mất 3 tuần trước. Tuy nhiên đà tăng của Robusta được đánh giá không mạnh, không bền vững, do có nhiều thông tin về hàng chục nghìn tấn cà phê đang được đưa sang châu Âu chờ đưa lên sàn đấu giá.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng tốt do đầu cơ dịch chuyển dòng vốn khi giá vàng và dầu thô đột ngột sụt giảm. USDX đảo chiều giảm nhẹ khiến các tiền tệ mới nổi có giá trị hơn cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê quay trở lại đà tăng.

Theo các nhà quan sát, tuy giá cà phê thế giới quay lại đà tăng nhưng nông dân các nước sản xuất không được hưởng lợi, dường như chỉ nhằm bù đắp cho chi phí logistics hiện ở mức quá cao mà vẫn chưa thấy dấu hiệu cải thiện.

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), tiêu thụ cà phê toàn cầu vụ 2020/21 đạt 167,3 triệu bao (loại 60kg), tăng so với mức tiêu thụ 164,1 triệu bao niên vụ 2019/20. Dự báo trong giai đoạn 2021 - 2025, thị trường cà phê toàn cầu sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 7,6%. Brazil và Indonesia sắp bước vào vụ thu hoạch Robusta (khoảng tháng 4 và 5/2022) và khi giá tăng trên sàn, 2 nước này sẽ tranh thủ bán ra.

Giá heo hơi hôm nay: Miền Bắc đi ngang, miền Nam tăng nhẹ

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đồng loạt đi ngang trên diện rộng. Trong đó, thương lái tại Thái Nguyên và Phú Thọ đang giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại chủ yếu thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận quá nhiều thay đổi mới. Hầu hết các tỉnh thành đều thu mua heo hơi ổn định so với ngày hôm qua. Riêng tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh giao dịch lên mức 57.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Cần Thơ và Vũng Tàu tăng 1.000 đồng/kg lên tương ứng là 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Sau khi tăng 2.000 đồng/kg, thương lái tại Cà Mau, Đồng Tháp và TP HCM giao dịch lần lượt với giá 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.