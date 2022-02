Giá nông sản hôm nay 8/2: Heo hơi Tăng giảm trái chiều ở khu vực miền Nam

Giá nông sản hôm nay (8/2) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Sớm đưa vaccine dịch tả heo Châu Phi ra thị trường trong năm nay.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay mới nhất

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng liên tục trước Tết Nguyên đán. Tại Thái Nguyên, Yên Bái và Hưng Yên, giá heo hơi giảm khoảng 2.000 đồng/kg, giao dịch từ 56.000 đồng/kg đến 58.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại vẫn thu mua ổn định quanh mốc trung bình là 57.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay (8/2) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có biến động so với phiên trước đó. Giá heo hơi tại Bình Thuận, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Định tiếp tục giao dịch với giá cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Tại Khánh Hòa giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay tăng giảm trái chiều. Cụ thể, Đồng Tháp và Vũng Tàu lần lượt giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg, giảm nhẹ một giá. Tương tự, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũng điều chỉnh giá thu mua xuống còn 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, tỉnh Bến Tre tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua tại mức 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 80.000 – 82.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 80.000 – 82.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai, Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 80.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (81.000 đồng/kg); Bình Phước (81.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 82.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 80.000 – 82.500 đồng/kg.

Trước đó, theo ghi nhận của Hiệp hội Hồ tiêu thế giới, thị trường tuần trước Tết Nguyên đán cho thấy phản ứng trái chiều với giá hồ tiêu Việt Nam ghi nhận sự gia tăng còn giá hồ tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm do sự suy yếu của đồng Rupee Ấn Độ so với USD.

Ở khu vực Đông Nam Á, giá tiêu nội địa và quốc tế của Indonesia giảm do ít hàng và ít giao dịch trên thị trường. Giá tiêu nội địa và quốc tế của Malaysia ổn định trong tháng 1/2022.

Cập nhật giá cà phê mới nhất

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.233 USD/tấn sau khi tăng 0,18% (tương đương 4 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 241,65 US cent/pound, giảm 0,08% (tương đương 0,20 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Cà phê là một trong những đồ uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), trong niên vụ 2020-2021, khoảng 167,3 triệu bao (60kg) cà phê được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng so với 164,1 triệu bao niên vụ 2019-2020.

Còn theo báo cáo nghiên cứu thị trường, dự báo trong giai đoạn 2021-2025, thị trường cà phê toàn cầu sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 7,6%.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường cà phê phát triển như gia tăng dân số tiêu thụ cà phê ngoài gia đình, đô thị hóa nhanh chóng, tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử, sự gia tăng thu nhập của thế hệ Z và tăng sở thích cà phê hòa tan,

Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê đặc sản và tăng tiêu thụ cà phê nhân ở các nền kinh tế mới nổi dự kiến cũng sẽ thúc đẩy thị trường, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).