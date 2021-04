Giá nông sản hôm nay 10/4: Cà phê giảm nhẹ, giá tiêu cao nhất 74.000 đồng/kg

Ghi nhận giá nông sản hôm nay 10/4, giá tiêu phiên cuối tuần không có nhiều biến động, giá cà phê giảm 100 đồng/kg ở một số nơi.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu không có nhiều biến động

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu trong nước giao dịch ở mức từ 70.000 - 74.000 đồng/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 70.000đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (71.000đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (72.000đ/kg); Bình Phước (73.000đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 74.000 đ/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, ghi nhận lúc 0h15 ngày 10/4, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ tăng nhẹ so với một ngày trước đó, tăng 100 Rupee/tạ, ở mức 40.333,35 Rupee/tạ (cao nhất) và 40.250 Rupee/tạ (thấp nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) ngày 9/4 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng là 308,59 VND/INR.

Theo ông Kishore Shamji, một nhà kinh doanh hạt tiêu ở thành phố Kochi, thị trường Ấn Độ đang chứng kiến nhu cầu tiêu thụ cực tốt đối với mặt hàng tiêu xanh trồng theo hình thức dây leo.

Trong đó, người dùng đặc biệt ưa chuộng các mặt hàng nhập khẩu từ các nước châu Âu, có mức giá dao động từ 180 đến 200 rupee/kg. Đây cũng là một yếu tố góp phần làm giảm lượng tiêu đen trong các phiên giao dịch ở thị trường nội địa.

Bà Anu V.Pai, Nhà Nghiên cứu hàng hóa tại Geojit Financial Services Ltd, cho biết, giá hồ tiêu có khả năng sẽ điều chỉnh sau sự gia tăng gần đây, do thị trường kỳ vọng sản lượng cao hơn cũng như nhận được một vài tín hiệu từ quốc tế.

Ngoài ra, lượng trữ kho kết chuyển toàn cầu ngày càng cao cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ có thể bù đắp lại sự biến động và giúp hạn chế thiệt hại cho ngành.

Ước tính trong năm nay, sản lượng hồ tiêu ghi nhận trên thị trường Ấn Độ sẽ dao động trong khoảng 60.000 - 65.000 tấn, The Hindu Business Line đưa tin.

Giá cà phê hôm nay: Giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 10/4 trong khoảng 31.600 - 32.400 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.300 đồng/kg. Sáng hôm nay giá cà phê tại các địa phương giảm trung bình 100 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 2 USD/tấn giao dịch ở mức 1.343 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 6 USD/tấn ở mức 1.363 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 giảm 0,6 cent/lb ở mức 127,15 cent/lb, giao tháng 7/2021 giảm 0,6 ở mức 129,15 cent/lb.

Theo dự báo, giá cà phê nhìn chung vẫn đang đi ngang trong ngắn hạn trên xu hướng giảm trung hạn.