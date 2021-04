Giá nông sản hôm nay 11/4: Cà phê có xu hướng đi lên, tiêu ổn định phiên cuối tuần

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, tuần qua cà phê có xu hướng đi lên, ở mặt hàng tiêu lên xuống không ổn định.

Giá tiêu hôm nay 11/4: Trong nước tăng nhẹ, thấp nhất 70.000đ/kg. (Nguồn: Borneo Talk)

Giá nông sản hôm nay: Tiêu ổn định



Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu trong nước giao dịch ở mức từ 70.000 - 74.000 đồng/kg tại các địa phương, không có biến động so với phiên trước đó.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 70.000đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (72.000đ/kg); Bình Phước (73.000đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 74.000 đ/kg.

Vụ tiêu năm nay giá tiêu tăng tốt giúp bà con nông dân có lợi nhuận. Mặc dù vậy, thị trường hiện đang tiềm ẩn bất ổn, giá lên xuống khó dự đoán khiến bà con không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó còn là nỗi lo về năng suất nhiều vườn tiêu bị giảm trầm trọng, giá thuê nhân công thu hái tăng, dịch bệnh vẫn còn...

Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sinh, cho biết giá tiêu tăng nhanh từ cuối tháng 2/2021 đến nay phần lớn do hiện tượng đầu cơ của thương lái và đại lý.

VPA đưa ra khuyến cáo người trồng tiêu cần cân nhắc việc bán hàng đúng thời điểm hiệu quả, không vay vốn để trữ hàng nhằm tránh rủi ro khi thị trường giá xuống.

Đặc biệt, các địa phương cũng cần hạn chế việc nông dân đua mở rộng diện tích trồng tiêu như những năm 2015 - 2016 vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 40.333,35 Rupee/tạ (cao nhất) và 40.250 Rupee/tạ (thấp nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) ngày 10/4/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 308,21 VND/INR.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê giảm phiên cuối tuần

Giá cà phê hôm nay (11/4) dao động trong khoảng từ 31.600 đến 33.800 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng đi lên, các tỉnh thành ghi nhận mức tăng từ 100 - 300 đồng/kg.

Giá cà phê tuần qua qua nhìn chung tăng ở tất cả các thị trường trọng điểm trong nước.

Cụ thể, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 300 đồng/kg, lần lượt ghi nhận mức 32.300 đồng/kg và 32.400 đồng/kg.

Sau khi tăng 300 đồng/kg trong tuần qua, hai tỉnh Đắk Nông và Kon Tum hiện giao dịch chung mốc 32.200 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá trung bình là 31.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với hồi đầu tuần.

Riêng TP HCM nhích nhẹ 100 đồng/kg, đạt ngưỡng cao nhất theo khảo sát là 33.800 đồng/kg.

Chốt phiên tuần này, hai sàn giao dịch phái sinh tại Anh và Mỹ đều đỏ lửa. Giá giảm nhẹ đồng loạt ở các thời hạn bàn giao. Giá cà phê robusta kỳ hạn trên sàn ICE Futures Europe_London (Anh) giao tháng 5/2021 giảm nhẹ, hiện giảm 2 USD/tấn (0,15%) so với chốt phiên trước đó, giảm xuống 1.343 USD/tấn; giá giao tháng 7/2021 cũng giảm 6 USD/tấn (0,44%), giao dịch ở 1.363 USD/tấn. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Ngày hôm nay, giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US – New York (Mỹ) lại đảo chiều giảm, giá giao tháng 5, giảm 0,6 Cent (0,47%) xuống 127,25 Cent/lb; kỳ hạn giao tháng 7 cũng giảm nhẹ 0,6 Cent (0,46%), xuống 129,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng cao.

Trong báo cáo tháng 3/2021, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vẫn giữ nguyên dự báo về sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2020-2021, với ước tính đạt gần 172 triệu bao, tăng 1,9% so với niên vụ 2019-2020. Trong đó, sản lượng cà phê arabica tăng 5,2% lên 101,88 triệu bao; Sản xuất cà phê robusta dự kiến giảm 2,6% xuống 70 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu trong tháng 2 giảm mạnh 17,4% so với cùng kỳ năm 2020, xuống còn 3,8 triệu bao. Nguyên nhân là do xuất khẩu cà phê của Việt Nam – nhà xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới giảm tới 34,5% so với tháng 2/2020, xuống còn 1,9 triệu bao so với 2,9 triệu bao của cùng kỳ năm ngoái.