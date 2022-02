Giá nông sản hôm nay 14/2: Heo hơi tăng rải rác; Tiêu tuần qua tăng tới 3.000 đồng/kg, cao nhất 85.500 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (14/2) ghi nhận, heo hơi tăng nhẹ ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam; tiêu chững lại sau chuỗi tăng giá liên tiếp.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng nhẹ nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi. Cụ thể, hai tỉnh Yên Bái và Thái Bình cùng điều chỉnh giao dịch lên mức 58.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại Thái Nguyên và Phú Thọ là 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo đó, sau khi tăng nhẹ một giá, thương lái tại Thừa Thiên Huế hiện đang thu mua với giá 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, thương lái tại TP HCM và Long An hiện đang giao dịch tại ngưỡng cao nhất là 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đang thu mua heo hơi quanh mức trung bình là 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay: Đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm miền Nam và Tây Nguyên đang giao dịch quanh mức 82.500 - 85.500 đồng/kg, đi ngang so với phiên giao dịch trước. Trong tuần qua, giá tiêu tăng mạnh 2.500 - 3.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức 84.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức cao nhất toàn miền 85.500 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu hôm nay ở mức 82.500 đồng/kg. Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 82.500 - 85.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm miền Nam và Tây Nguyên đang giao dịch quanh mức 82.500 - 85.500 đồng/kg

Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, thị trường có ngày tăng thứ 5 liên tiếp. Tính chung tuần qua, giá tiêu trong nước tăng 2.500 - 3.500 đồng/kg. Đông Nam Bộ là khu vực tăng mạnh hơn, và có mức giá cao nhất hiện nay.

Cũng trong tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu thế giới đã tăng mức giá xuất khẩu tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam thêm 50 USD/tấn. Tổ chức này cũng cho biết, tuần đầu tiên sau Tết, thị trường các nước tăng là chủ yếu, chỉ tiêu trắng Indonesia là giảm.

Ghi nhận thực tế, sau Tết, thị trường trong nước đang dần trở nên sôi động, thương lái tích cực vào sâu trong vườn khảo sát, đặt mua tiêu vụ mới. Hiện các địa phương đã bắt đầu thu hoạch mạnh.

Với giá tiêu neo ở mức như hiện nay, nông dân trồng tiêu đã có lãi, nhưng đang gặp khó khăn khi giá nhiên liệu, giá nhân công lên quá cao.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay (14/2) biến động trái chiều trên thị trường thế giới. Trong đó, giá cà phê robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.284 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.284 USD/tấn sau khi tăng 0,22% (tương đương 5 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 251,65 US cent/pound, giảm 1,39% (tương đương 3,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h25 (giờ Việt Nam).

Theo Alex Boughton - một nhà môi giới cà phê tại Sucden Financial Ltd., sau khi đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2/2000, kho dự trữ của Sàn giao dịch Hàng hóa ICE có khả năng giảm xuống dưới 1 triệu bao.

Vào hôm thứ Tư tuần trước (9/2), ICE đã báo cáo lượng dự trữ tại các kho cảng do sàn giao dịch giám sát giảm trong ngày thứ 15 liên tiếp xuống 1,035 triệu bao.

Trong một dấu hiệu khác về nguồn cung khan hiếm, các lô hàng cà phê nhân của Brazil đã giảm 14% trong tháng 1. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) nói rằng, sụt thiếu hụt chỗ trên tàu vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà xuất khẩu.

Theo Natalia Gandolphi, một nhà phân tích tại HedgePoint Global Markets ở Brazil, sự sụt giảm của chỉ số USD trong tháng này đang ảnh hưởng đến dòng tiền và xu hướng giá hàng hóa mềm, theo trang Captain.