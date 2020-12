Giá nông sản hôm nay ghi nhận mặt hàng lúa gạo giữ giá ổn định, trong khi giá cà phê, giá tiêu, giá lợn hơi có sự điều chỉnh ở nhiều địa phương.

Giá nông sản hôm nay: Lúa gạo được mùa được giá

Giá nông sản hôm nay ghi nhận giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đứng ở mức cao. Thị trường lúa gạo từ đầu vụ tới nay khởi sắc khi lúa được mùa, được giá.

Giá nông sản hôm nay: Lúa gạo được mùa được giá.

Cụ thể, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực ĐBSCL duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa IR 504 ở mức 6.800 đồng/kg; Đài thơm 8 7.200 đồng/kg; OM 5451 6.900 đồng/kg; OM 6976 6.800 đồng/kg; lúa Jasmine 6.800 đồng/kg; OM 9577 6.800 đồng/kg; OM 9582 6.800 đồng/kg; nếp tươi An Giang 5.600 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.300 - 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 ở mức 11.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu NL IR 504 ổn định ở 9.700 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 10.000 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 10.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay, lượng gạo nguyên liệu về ít, giá lúa chững ở mức cao. Tại Sóc Trăng, theo đánh giá của ngành nông nghiệp và nông dân địa phương, giá lúa bình quân tăng từ 200 đồng đến 1.000 đồng/kg so với năm ngoái. Tại Hậu Giang, giá lúa cũng tăng 300 - 400 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019.

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê đồng loạt tăng

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê đồng loạt tăng. (Giá thu mua đồng/kg)

Giá cà phê hôm nay đồng loạt thêm 100 - 200 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 33.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 33.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 33.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.900 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 33.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.900 đồng/kg. Hôm nay, giá cà phê thế giới tăng nhẹ, khoảng 100 - 200 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Giá lợn hơi giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc hôm nay ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg lên mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại Hà Nội giá lợn hơi hôm nay đang ở mức 73.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Bình, Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hưng Yên giá lợn hơi được thu mua với mức 70.000 - 72.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam giá lợn hơi ơ mức thấp 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 68.000 - 73.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên, dao động trong khoảng từ 67.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Huế giá lợn hơi đồng loạt giảm 3.000 đồng/kg xuống mức 67.000 đồng/kg. Tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, ghi nhận duy nhất tỉnh Đồng Nai giá lợn hơi báo giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi.

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu giảm ở nhiều địa phương

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu giảm ở nhiều địa phương. (Giá thu mua đồng/kg)

Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông được thu mua với mức 56.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Cũng trong đà giảm, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai cũng giảm 500 đồng/kg, về mức 55.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay đều giảm 1.000 đồng/kg, về mức 57.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.