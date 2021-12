Giá nông sản hôm nay 18/12: Tiêu lao dốc, kỳ vọng sẽ tăng trở lại vào quý I/2022

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu chính thức thủng mốc 80.000 đồng/kg; cà phê tăng nhẹ còn heo hơi giảm rải rác nhiều nơi.

Giá cà phê: Tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 18/12 trong khoảng 40.700 - 41.500 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Giá nông sản sáng nay ghi nhận, cà phê tăng nhẹ

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.300 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 200 - 300 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2022 tăng 8 USD/tấn ở mức 2.439 USD/tấn, giao tháng 3/2022 tăng 34 USD/tấn ở mức 2.333 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 giảm 2,1 cent/lb, ở mức 234,75 cent/lb, giao tháng 3/2022 giảm 2,15 cent/lb, ở mức 234,85 cent/lb.

Giá tiêu hôm nay: lao dốc, dự báo tăng vào đầu năm 2022

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 79.500 - 82.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 79.500 - 82.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 79.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (80.500 đ/kg); Bình Phước (81.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 82.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu chính thức thủng mốc 80.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu đến hết tháng 11/2021 giảm 6,7% về lượng so với năm ngoái, đạt 247.000 tấn nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 54,4% nên trị giá xuất khẩu vẫn tăng 44%, đạt 868 triệu USD.

Lượng hàng tồn trong nội địa hiện ước còn 25.000 tấn, giảm nhiều so với những năm trước. Tình hình nhập khẩu hạt tiêu cũng giảm mạnh do nguồn cung các nước cạn kiệt. Trong tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 1.040 tấn, trong đó tiêu đen đạt 659 tấn, tiêu trắng đạt 381 tấn. So với tháng 10, lượng nhập khẩu giảm 21,8%, kim ngạch giảm 7,6%. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu giảm đến 75,6%. Như vậy có thể thấy, lượng tiêu nhập khẩu về theo diện tạm nhập tái xuất đã giảm mạnh do nguồn cung cạn kiệt.

Dự báo tình hình xuất khẩu hồ tiêu sẽ tăng cao ngay trong quý 1/2022 với nhu cầu thu mua ước tính từ 130.000 - 160.000 tấn, trong khi tổng sản lượng cả năm chỉ khoảng 150.000 tấn. Do đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và người trồng tiêu đang kỳ vọng giá tiêu sẽ sớm khởi sắc trở lại và đạt mức 120.000 đồng/kg như thời hoàng kim cách nay 10 năm.

Giá heo hơi hôm nay: Giảm rải rác

Giá heo hơi hôm nay (18/12) giảm rải rác ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên. Việt Nam sẵn sàng sản xuất vắc-xin dịch tả heo Châu Phi.

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua điều chỉnh giảm ở một vài tỉnh thành. Cụ thể, thương lái tại Vĩnh Phúc và Hà Nội điện đang thu mua lần lượt với giá 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Lào Cai hiện đang giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá so với ngày hôm qua.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi không ghi nhận nhiều thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay.

Hiện tại, hầu hết các tỉnh thành trong khu vực đang giao dịch quanh mức trung bình là 49.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Quảng Bình giảm 3.000 đồng/kg, hiện đang thu mua heo hơi tại mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua tiếp tục đứng yên trong hôm nay.

Theo đó, TP HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ và Bạc Liêu tiếp tục neo tại ngưỡng 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Khoảng giá thu mua phổ biến được ghi nhận tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh,... là 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.