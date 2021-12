Giá nông sản hôm nay 19/12: Heo hơi cao nhất 52.000 đồng/kg; tiêu ổn định

Giá nông sản hôm nay 19/12 ghi nhận, giá tiêu ổn định giao dịch từ 79.500 - 82.000 đồng/kg; cà phê tuần qua giảm nhẹ.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 79.500 - 82.000 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 79.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (80.500 đ/kg); Bình Phước (81.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 82.000 đ/kg.

Như vậy, so với đầu tuần, giá tiêu giảm trung bình 1.500 đồng/kg tại các địa phương, còn so với đầu tháng mất đến 3.500 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay: Cao nhất 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc tuần này giảm từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực.

Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên và TP Hà Nội giảm nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Cùng đà giảm còn có Lào Cai khi thương lái tỉnh này thu mua heo hơi với giá 47.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tương tự, Vĩnh Phúc cũng điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 48.000 đồng/kg trong tuần này.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tuần này đi ngang ở nhiều nơi, chỉ có ba tỉnh là ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, thương lái 5 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận hiện đang giữ mức 50.000 đồng/kg.

Cùng chững lại trong tuần này còn có Nghệ An khi thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Còn tại các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi, heo hơi được giao dịch với giá từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam tuần này chứng kiến giá thu mua tăng - giảm trái chiều nhiều nhất là 3.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Long An đang thu mua heo hơi với giá 47.000 đồng/kg.

Tiếp đà giảm, tỉnh Sóc Trăng điều chỉnh 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, cùng với Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và Bến Tre.

Còn tại An Giang và Tiền Giang, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái thu mua với giá lần lượt là 49.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Tuần qua giảm nhẹ

Giá cà phê trong tuần qua giảm nhẹ. So với đầu tuần, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm 100 - 200 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk giảm 100 đồng/kg, ghi nhận mức cao nhất là 41.600 đồng/kg.

Cùng giảm 100 đồng/kg còn có Lâm Đồng và Gia Lai, Đắk Nông với mức giao dịch lần lượt là 40.800 đồng/kg và 41.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum vào cuối tuần đang ở mức 41.300 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng/kg.

Đầu tháng 12/2021, giá cà phê trên sàn giao dịch London và New York tăng mạnh so với cuối tháng 11 do thị trường lo ngại nguồn cung cà phê trong niên vụ mới 2021-2022 giảm.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 1/2022, tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 7/2022 ghi nhận mức cao lịch sử vào ngày 7/12, đạt lần lượt 2.420 USD/tấn; 2.315 USD/tấn; 2.280 USD/tấn và 2.276 USD/tấn.

Nhưng sang ngày 8/12, giá giảm xuống còn lần lượt 2.387 USD/tấn; 2.273 USD/tấn; 2.238 USD/tấn và 2.231 USD/tấn. Đến ngày 9/12, giá cà phê giao kỳ hạn tăng trở lại với mức tăng từ 20 – 22 USD/tấn so với ngày 29/11.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 7/2022 ghi nhận mức cao vào ngày 7/12, lần lượt ở mức 249,85 US cent/lb; 248,8 US cent/lb và 247,15 US cent/lb; ngày 8/12 giảm xuống còn lần lượt 243,3 US cent/lb; 242,6 US cent/lb và 241,5 US cent/lb.

Tuy nhiên, giá cà phê arabica đã phục hồi trở lại trong ngày 9/12, mức tăng từ 0,9 – 1,05 US cent/lb (tùy kỳ hạn) so với ngày 8/12, còn so với ngày 29/11 tăng 0,5% đối với các kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 7/2022, kỳ hạn tháng 5/2022 tăng 1,05%, lên mức 224,2 US cent/lb, 243,65 US cent/lb và 242,45 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/12, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 0,2%, 1,5% và 0,5% so với ngày 29/11, lên mức 287,5 US cent/lb, 288,25 US cent/lb và 295,95 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.350 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với ngày 29/11, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).