Giá nông sản hôm nay 2/4: Tiêu giảm nhẹ tại Tây Nguyên; cà phê Arabica tiếp chuỗi đà tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay 2/4



Giá tiêu hôm nay 2/4 tại thị trường trong nước tiếp tục chững lại. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp trong tuần này, thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang giao dịch ở mức 78.000 đ/kg; giảm 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 2/4 đang thu mua ở mức 77.000 đ/kg, cũng đang giảm nhẹ 500 đồng so với hôm qua.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay tiếp tục đi ngang, giao dịch ở mức 77.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu không đổi, thu mua ở mức 80.000 đ/kg - ngưỡng giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 2/4 giao dịch ở ngưỡng 79.000 đ/kg, ngang bằng với mức thu mua hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước quay đầu giảm nhẹ ở các tỉnh Tây Nguyên sau thời gian dài chững giá. Trong khi đó, các vùng trồng hồ tiêu tại Đông Nam Bộ vẫn đứng yên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, nên trong mấy ngày qua trên các khu vực thu hoạch hồ tiêu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ảnh hưởng đến việc thu hái.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (tỉnh Gia Lai) Hoàng Phước Bính cho biết, đợt mưa đến sớm này giúp cho người trồng cà phê tiết kiệm được chi phí tưới nước. Tuy nhiên, đối với người trồng hồ tiêu thì ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch.

Hầu hết người trồng hồ tiêu còn chưa thu hoạch hết vụ năm nay đều rất lo lắng khi mưa lớn kéo dài kết hợp với gió mạnh. Diện tích hồ tiêu vào giai đoạn chín rộ sẽ bị rụng quả, gây khó khăn trong việc thu hoạch, giảm năng suất và tăng chi phí nhân công

Như vậy, giá tiêu hôm nay 2/4/2022 tại thị trường trong nước tiếp tục giao dịch quanh mức 77.000 - 80.000 đ/kg.

Tại thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay 2/4 ít biến động. Theo thống kê của Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, thị trường tuần này khá ổn định.

Cụ thể, dù đồng Rupee của Ấn Độ mạnh lên so với đồng USD của Mỹ (ghi nhận mức tăng 1%), tuy vậy giá tiêu Ấn Độ vẫn ổn định trong tuần.

Nhiều thông tin cho thấy, Ấn Độ đang đẩy mạnh mua hồ tiêu từ Brazil với khối lượng lớn (1.440 tấn), tăng 178% so với cùng kỳ. Cùng với đó, Việt Nam cũng nhập khẩu mạnh hồ tiêu từ Brazil, tăng 75,1%. Brazil, Campuchia và Indonesia là 3 quốc gia cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam.

Trong khi đó, giá hồ tiêu thu mua nội địa tại Sri Lanka lại đang giảm trong tuần này.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 2/4/2022 tại thị trường thế giới duy trì ổn định. Phần lớn thị trường hồ tiêu thế giới tuần này đi ngang.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê hôm nay 2/4 trong khoảng 40.900 - 41.500 đồng/kg. Phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Arabica tiếp chuỗi đà tăng, lên cao nhất 3 tuần qua, trong khi Robusta giảm khá mạnh.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.300 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2022 giảm 26 USD/tấn ở mức 2.139 USD/tấn, giao tháng 7/2022 giảm 22 USD/tấn ở mức 2.130 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2022 tăng 2 cent/lb, ở mức 228,4 cent/lb, giao tháng 7/2022 tăng 2 cent/lb ở mức 228,45 cent/lb.

Cập nhật giá heo hơi

Ghi nhận giá heo hơi ngày 2/4, trên cả 3 miền đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 2/4/2022: Lãi 2 triệu đồng/100kg heo hơi? Ảnh: Đỗ Khải

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Định giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình giá heo hơi ở mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.