Giá nông sản hôm nay 22/5: Giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg; heo hơi biến động trái chiều

Giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.400 - 41.100 đồng/kg; hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đồng/kg; heo hơi biến động trái chiều.

Cập nhật giá cà phê

Tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.

Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg.

Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), Ia Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.000 đồng/kg.

Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.400 - 41.100 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.000 đồng/kg, 40.900 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 7/2022 giảm 24 USD/tấn ở mức 2.056 USD/tấn, giao tháng 9/2022 giảm 22 USD/tấn ở mức 2.059 USD/tấn.

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2022 tại New York đạt mức 215,85 US cent/pound, giảm 1,3% (tương đương 2,85 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Trong tuần này, giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn tăng giảm đan xen. Giá cà phê tăng khi USDX sụt giảm hỗ trợ sức mua hàng hóa của các thị trường tiêu dùng nói chung, nhưng cũng đã làm tỷ giá đồng Reais tiếp tục mạnh lên khiến người Brazil giảm bán, làm thị trường quay lại mối lo cung.

Cập nhật giá tiêu

Giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg. Như vậy, giá tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức 73.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức cao nhất toàn miền 75.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng/kg.



Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đồng/kg.

Ở Đông Nam Á, do đồng Rupiah của Indonesia suy yếu so với USD, ghi nhận mức giảm giá 1%, nên giá tiêu của Indonesia đã phản ứng tiêu cực trong tuần này. Trước đó giá tiêu của Indonesia nhiều tháng liền chững lại do lượng thực tế giao dịch ít.

Tại Indonesia, vụ tiêu đen tiếp theo của nước này sẽ bắt đầu từ tháng 6 trở đi, do đó, còn quá sớm để ước tính sản lượng cho vụ mùa 2022. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, sản lượng hồ tiêu Indonesia vụ 2022 có khả năng giảm 10% so với năm 2021.

Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia giảm mạnh trong năm 2021 với 37.738 tấn, giảm 35% so với năm 2020. Tháng 1/2021, Indonesia xuất khẩu 1.459 tấn hồ tiêu, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Giá FOB tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia cho thấy chiều hướng giảm trong 3 tháng đầu năm 2022.

Cập nhật giá heo hơi

Giá heo hơi hôm nay 22/5/2022 tại thị trường ba miền giao dịch quanh mức 54.000 - 60.000 đ/kg. Tuần này, thị trường heo hơi 3 miền biến động từ 1.000 - 3.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại thị trường miền Bắc đi ngang. Tuần này, thị trường heo hơi miền Bắc tăng 1.000 đ/kg.

Cụ thể, Hưng Yên tăng 1.000 đ/kg, hiện thu mua với giá 58.000 đ/kg, cùng với TP Hà Nội.

Trong khi đó, thương lái các tỉnh Bắc Giang, yên Bái, Lào Cao, Nam Định,... đang thu mua heo hơi tại mốc thấp nhất khu vực là 56.000 đ/kg.

Tuyên Quang không ghi nhận biến động mới trong tuần này, giao dịch với giá 57.000 đ/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/5/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 56.000 - 58.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại miền Trung và Tây Nguyên không có biến động mới. Tuần này, thị trường heo hơi tại đây biến động trái chiều từ 1.000 - 2.000 đ/kg.

Theo đó, sau khi tăng 1.000 đ/kg so với tuần trước, Quảng Bình đang thu mua heo hơi ở mốc cao nhất khu vực là 57.000 đ/kg.

Trái lại, thương lái hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng giao dịch lần lượt với giá 56.000 và 57.000 đ/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đ/kg so với tuần trước đó.

Trong khi đó, Hà Tĩnh đang thu mua tại mốc thấp nhất khu vực là 54.000 đ/kg, không đổi so với tuần trước.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/5/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 54.000 - 57.000 đ/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 22/5 duy trì mức giao dịch hôm qua. Tính chung tuần này, thị trường heo hơi miền Nam tăng giảm trái chiều từ 1.000 - 3.000 đ/kg.

Trong đó, các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long và Long An tăng 1.000 - 2.000 đ/kg; lên mốc 56.000 - 58.000 đ/kg.

Cà Mau và Bạc Liêu hiện đang thu mua heo hơi với giá 60.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg so với tuần trước.

Trong khi đó, Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang và Vũng Tàu giao dịch heo hơi với giá 56.000 - 60.000 đ/kg, giảm từ 1.000 - 3.000 đ/kg trong tuần này.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/5/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 55.000 - 60.000 đ/kg.