Giá nông sản hôm nay 26/5: Tiêu vẫn nối dài đà giảm; Heo hơi tăng tới 3.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay 26/5 ghi nhận, giá tiêu trong nước tiếp tục giảm xuống từ 500 - 1.000 đồng/kg; heo hơi tại thị trường 3 miền quay đầu tăng nhẹ so với hôm qua. Hiện, thị trường heo hơi 3 miền đang giao dịch ở mức 54.000 - 60.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay 26/5 tại thị trường miền Bắc quay đầu tăng nhẹ vài nơi.

Cụ thể, các tỉnh Hưng Yên, TP Hà Nội và Thái Nguyên đang tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, lên mốc 58.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại không ghi nhận biến động mới. Một loạt tỉnh thành thu mua chung mốc 56.000 đồng/kg, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ,...

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 26/5/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/5 tại miền Trung và Tây Nguyên tăng nhẹ, rải rác ở một số địa phương.

Theo đó, cùng thu mua chung mức 55.000 đồng/kg gồm có Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đắk Lắk, đi ngang so với hôm qua

Trong khi đó, Ninh Thuận tăng 1.000 đồng/kg, lên mốc 56.000 đồng/kg, cùng với Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Bình Thuận.

Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, Lâm Đồng đang giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg - mức cao nhất khu vực.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 26/5/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 26/5 quay đầu tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Trong đó, các tỉnh Bạc Liêu và Đồng Tháp sau khi tăng lần lượt 2.000 và 3.000 đồng/kg, đang giao dịch chung mốc 60.000 đồng/kg.

Thương lái 6 tỉnh thành gồm Vĩnh Long, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Vũng Tàu điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg lên mức 57.000 đồng/kg.

Cần Thơ và Sóc Trăng lần lượt thu mua heo hơi với giá 56.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các tỉnh thành còn lại không có biến động mới so với hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 26/5/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 56.000 - 60.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Giá cà phê robusta tăng hơn 2%

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2022 được ghi nhận tại mức 2.088 USD/tấn sau khi tăng 2,2% (tương đương 45 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2022 tại New York đạt mức 217,05 US cent/pound, tăng 1,5% (tương đương 3,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/5, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 11/2022 tăng lần lượt 1,0%, 1,3% và 1,4% so với ngày 9/5/2022, lên mức 2.104 USD/ tấn, 2.105 USD/tấn và 2.100 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/5, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 cùng tăng 8,0% so với ngày 9/5/2022, lên mức 227,2 US cent/lb, 227,25 US cent/lb và 226,9 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/5, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2022, tháng 9/2022 và tháng 12/2022 tăng lần lượt 4,9%, 8,3% và 8,5% so với ngày 9/5/2022, lên mức 282,55 US cent/lb, 284,5 US cent/lb và 282,75 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.159 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, tăng 21 USD/ tấn (tương đương mức tăng 1,0%) so với ngày 9/5/2022, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 26/5/2022 tiếp tục giảm tại thị trường trong nước, giao dịch ở mức 70.000 - 73.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức cao nhất toàn miền 73.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng/kg.

Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 70.000 - 73.500 đồng/kg.

Như vậy, đi ngược lại với các dự báo tăng giá sau vụ thu hoạch, mới qua 3 ngày đầu tuần, giá tiêu đã xuống thêm 2.000 - 2.500 đồng/kg, chạm tới mốc nguy hiểm 70.000 đồng/kg.

Theo ý kiến của các thành viên diễn đàn những người làm hồ tiêu Việt Nam, thị trường đi xuống liên tiếp do các công ty xuất khẩu đã đủ hàng cho tháng 6/2022, trong khi nông dân vẫn tiếp tục bán ra.

Hiện giá tiêu đang chịu ảnh hưởng từ tỷ giá USD đang lên mức cao kỷ lục 2 thập kỷ qua, trong khi thị trường Trung Quốc vẫn trì trệ vì Covid-19. Giá tiêu nội địa đang chờ lực cầu trở lại từ phía Trung Quốc, đi cùng với đó nông dân ngừng bán hàng theo tin đồn.

Ông Hoàng Phước Bính Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) nhận định thời gian qua giới đầu cơ liên tục bán ra để rút tiền về đầu tư các mảng khác, do đó thiếu vắng dòng tiền lớn vào thị trường. Trong khi đó, thị trờng Trung Quốc gặp khó khăn.

Việc tắc nghẽn ở các cửa khẩu, thắt chặt việc đi lại tại thị trường nội địa Trung Quốc khi phát hiện ca dương tính sẽ làm cho việc tiêu thụ hồ tiêu của Trung Quốc giảm xuống.

Ngoài ra, những bất ổn về địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng Nga - Ukraine cũng đang tác động đến tiêu thụ tiêu. Cục Xuất nhập khẩu cho rằng giá hạt tiêu toàn cầu sẽ giảm trong thời gian tới do nhu cầu tiêu thụ giảm. Căng thẳng địa chính trị khiến lạm phát tăng cao, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, tác động tiêu cực lên hoạt động xuất, nhập khẩu mặt hàng hạt tiêu toàn cầu.