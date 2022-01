Giá nông sản hôm nay 3/1: Heo hơi giả nhiều nơi; tiêu cao nhất 82.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (3/1) ghi nhận, heo hơi giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg; Giá tiêu đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 79.500 – 82.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Heo hơi giảm nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc, giá thu mua điều chỉnh giảm ở một vài nơi, dao động từ 45.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Yên Bái hạ nhẹ một giá, hiện đang thu mua tại mức 46.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, tỉnh Thái Bình điều chỉnh giao dịch xuống còn 45.000 đồng/kg, ngang bằng với Phú Thọ, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Hiện tại, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế hiện đang thu mua heo hơi lần lượt với giá 46.000 - 47.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại vẫn giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 47.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua điều chỉnh giảm trong phiên đầu tuần. Sau khi hạ nhẹ một giá, hai tỉnh Tây Ninh và Long An đang cùng giao dịch heo hơi tại mức 47.000 đồng/kg. Hầu hết các tỉnh thành còn lại đang thu mua heo hơi quanh mốc trung bình là 48.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 79.500 – 82.000 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 79.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (80.500 đ/kg); Bình Phước (81.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 82.000 đ/kg.

Như vậy, kết thúc tuần cuối năm 2021, thị trường trong nước tăng 2.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, tăng 2.500 đồng/kg ở khu vực Đông Nam Bộ. Tổng kết năm giá tiêu nội địa tăng 51 - 54%.

Năm 2021 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trở lại của ngành hồ tiêu Việt Nam. Về nguyên nhân chính được cho là diện tích, sản lượng hồ tiêu Việt Nam liên tục sụt giảm, trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng hạt tiêu trên thế giới đang có xu hướng phục hồi trở lại.

Nhưng thị trường hồ tiêu Việt Nam thiếu tính bền vững, dễ bị chi phối. Và dù có sản lượng áp đảo trên thế giới, hồ tiêu Việt vẫn chưa có vị thế xứng đáng trên thị trường quốc tế.

Thị trường nông sản: Cà phê thế giới đi xuống

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đi xuống. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.488 USD/tấn sau khi giảm 0,08% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 226,10 US cent/pound, giảm 1,20% (tương đương 2,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h25 (giờ Việt Nam).

Sản lượng hạt cà phê thấp hơn từ nhà sản xuất lớn nhất thế giới Brazil, nơi chiếm 35% tổng nguồn cung toàn cầu, và nhu cầu toàn cầu tăng cao là hai yếu tố có thể khiến giá mặt hàng này tăng vào năm 2022.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn và sương giá dày đặc tại Brazil trong năm 2021 đã làm hư hại các trang trại cà phê tại quốc gia này.

Các nhà phân tích tại Sàn giao dịch nông sản có trụ sở tại Seoul nhận định. tác động của điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất sản xuất ở Brazil vào năm tới.

Theo các nhà phân tích, giá cà phê tăng cao có thể thúc đẩy sản xuất cà phê ở Colombia, Trung Mỹ và châu Phi, dẫn đến nguồn cung cân bằng hơn. Tuy nhiên, điều này có thể mất nhiều năm mới thành hiện thực.

Các nhà phân tích cho biết thêm, các vụ đóng cửa liên quan đến COVID-19 cũng đã làm tăng nhu cầu cà phê toàn cầu, gây thêm áp lực lên giá, theo trang Capital.