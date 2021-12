Giá nông sản hôm nay 3/12: Heo hơi bất ngờ tăng vọt; cà phê và tiêu đi ngang

Giá nông sản hôm nay 3/12 ghi nhận, giá cà phê và tiêu không có biến động so với phiên trước đó, trong khi đó, heo hơi bật tăng mạnh.

Giá nông sản mới nhất: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.000 - 85.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.000 - 85.000 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 82.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (83.000 đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (83.000 đ/kg); Bình Phước (84.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 85.000 đ/kg.

Những ngày đầu tháng 12/2021, giá cà phê thế giới và Việt Nam đang có chuỗi ngày tăng mạnh, do lo ngại nguồn cung cà phê vụ mới ở Tây Nguyên tiếp tục bị đình trệ do mưa lũ. Giá cà phê tăng tốt đang hút nguồn tiền đầu cơ, do vậy thị trường hồ tiêu bớt sôi động hơn, giao dịch ít. Trong khi đó, đa phần các đơn vị có hàng đều đăng găm lại chờ giá lên cao thời gian tới.

Theo phản ánh trên báo Đồng Nai, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Giá bán tại vườn khoảng 80.500 - 90.000 đồng/kg, tăng hơn gấp đôi so với vùng kỳ năm ngoái. Việc thu hoạch sớm hồ tiêu của địa phương này đang là lợi thế lớn. Bởi thị trường đang lo ngại nguồn cung xuất khẩu những tháng đầu năm 2022 không biết lấy đâu ra, khi mà lượng tiêu đầu cơ đã gần cạn kiệt. Do vậy sản lượng vụ mới của Đồng Nai vào thời điểm này sẽ ở mức giá tốt.

Ngành nông nghiệp địa phương này dự báo, năm nay, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, tiêu mất mùa, nguồn cung giảm mạnh. Đây cũng là tình hình chung của nhiều nước trên thế giới. Giá tiêu tăng cao sau một thời gian dài giảm sâu do nguồn cung không còn dồi dào và cao hơn nhu cầu tiêu thụ như trước vì tiêu mất mùa, diện tích giảm mạnh.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng tăng cao so với cùng kỳ mọi năm. Dự báo giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng dịp cuối năm. Với mức giá này, nông dân trồng tiêu trên địa bàn tỉnh đạt lợi nhuận tốt.

Đầu năm 2021, với hơn 12 ngàn ha, hồ tiêu là cây trồng chiếm diện tích khá lớn ở Đồng Nai nên có thể nói cây tiêu vẫn là cây trồng chủ lực của tỉnh. Vấn đề hiện nay, Đồng Nai không khuyến khích phát triển thêm diện tích cây tiêu, mà có thể sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao giá trị của cây trồng này qua việc nâng được năng suất, chất lượng, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường để nông dân trồng tiêu ổn định sản xuất.

Bên cạnh đó, theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, Đồng Nai là trung tâm chế biến, xuất khẩu tiêu của cả nước. Đồng Nai lại phát triển mạnh diện tích hồ tiêu, duy trì được tốt diện tích và chất lượng mặt hàng này trong giai đoạn khó khăn nên có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn các vùng sản xuất tiêu khác.

Giá cà phê hôm nay: Tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 3/12 trong khoảng 40.800 - 41.600 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.400 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2022 tăng 21 USD/tấn ở mức 2.335 USD/tấn, giao tháng 3/2022 tăng 12 USD/tấn ở mức 2.265 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 tăng 3,25 cent/lb, ở mức 237,45 cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 3,35 cent/lb, ở mức 236,6 cent/lb. Trong 3 ngày đầu tháng 12/2021, giá cà phê trên sàn London liên tục tăng khoảng 70 USD/tấn, thiết lập mức cao 10 năm qua.

Giá heo hơi hôm nay: Bật tăng

Sau gần một tháng "dậm chân tại chỗ" ở mức 42.000 – 47.000 đồng/kg, giá heo hơi ba miền bất ngờ tăng vọt 1.000 – 9.000 đồng/kg, nhiều tỉnh chạm mốc 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo ở các tỉnh miền Bắc có đà tăng mạnh nhất, Bắc Giang, Phú Thọ tăng 9.000 đồng/kg, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, tăng 8.000 đồng/kg chỉ trong hai ngày.

Lý giải điều này, ông Lê Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang cho biết hiện dịch COVID-19 ở Bắc Giang cơ bản được kiểm soát, tỉnh dự kiến mở lại các hoạt động kinh doanh, ăn uống vào đầu tháng 12 khiến nhu cầu tiêu thụ phục hồi, giá heo có chuyển biến tích cực.

Trước đó, kể từ ngày 6/11, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu dừng tổ chức đám cưới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về… khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm giảm.

Ngoài ra, ông Dương cho rằng một trong những nguyên nhân khiến giá heo bất ngờ tăng bật là ở thời điểm này một số hộ bắt đầu lưu đàn, chờ Tết để có mức giá tốt hơn.

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Thao, Giám đốc HTX Thanh Thao (Bắc Giang) cho biết thông thường, heo đạt trọng lượng 100 kg các trang trại đã rục rịch xuất chuồng. Tuy nhiên, người dân có thể kéo dài thời gian nuôi 15 ngày đến 1 tháng chờ Tết.

"Việc người dân om hàng đội chi phí sản xuất một con heo lên 4,4 – 4,6 triệu đồng, bao gồm 3,2 – 3,4 triệu đồng cho tiền thức ăn, thuốc thú y và 1,2 triệu tiền giống.

Tuy nhiên, nếu đến Tết, giá heo dao động 50.000 – 55.000 đồng/kg thì một con heo 110 – 120 kg có giá 5,5 – 6,6 triệu đồng, lãi không nhiều nhưng vẫn khá khẩm hơn so với lúc này", ông Thao tính toán.