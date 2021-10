Giá nông sản hôm nay 30/10: Sau chuỗi ngày tăng nóng, heo hơi quay đầu giảm mạnh; tiêu đi ngang

Giá heo hơi hôm nay (30/10) giảm từ 1.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát trở lại tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giá heo hơi hôm nay: Giảm mạnh nhiều nơi

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay điều chỉnh giảm nhiều nhất là 5.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành. Theo đó, Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Tuyên Quang và Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá là 47.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg và 5.000 đồng/kg trong hôm nay. Tương tự, TP Hà Nội và Hưng Yên điều chỉnh giảm 4.000 đồng/kg xuống mốc 48.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất khu vực tính tới thời điểm hiện tại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay quay đầu giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở một vài nơi. Cụ thể, thương lái hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Thuận hiện đang thu mua tại mốc 48.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện tại, mức giá phổ biến trong khu vực là 48.000 đồng/kg có mặt tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng Đắk Lắk và Ninh Thuận. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam đi ngang ở nhiều tỉnh thành trong khu vực trong hôm nay. Theo đó, Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng hiện giao dịch ở mốc thấp nhất khu vực là 45.000 đồng/kg. Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Vĩnh Long và Hậu Giang tiếp tục thu mua heo hơi với giá 47.000 đồng/kg. Riêng Bến Tre giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay: Cao nhất 90.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 86.500 – 90.000 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai, Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 86.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (87.500 đ/kg); Bình Phước (88.500 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 90.000 đ/kg.

Theo KT&ĐT, các chuyên gia cho rằng, những nhận định về việc chinh phục mức giá 90.000 đồng/kg thời điểm cuối tháng 10/2021 đã thành hiện thực. Đây là một mốc rất quan trọng, làm đòn bẩy để giá tiêu có thể đạt mức giá 100.000 đồng/kg trong năm nay.

Cũng theo nhận định, đà tăng của hồ tiêu vẫn rất rộng cửa trong 2 tháng tới. Giữa tháng 10, khi xuất khẩu ách tắc do ùn ứ hàng ở cảng đã làm thị trường đi ngang 1 thời gian. Khi xuất khẩu thuận lợi trở lại, hàng được giải phóng, đó là điều kiện để đại lý tiếp tục thu mua cho các đơn hàng dịp cuối năm.

Theo dự báo, sức mua từ các thị trường nhập khẩu lớn như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi… vẫn rất lớn. Với đà tăng giá như hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam được kỳ vọng có thể trở lại là mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm nay.

Bên cạnh đó, đây là giai đoạn được đánh giá là chu kỳ "siêu kinh tế", sắp tới có thể Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục bơm tiền vào thị trường. Giá xăng dầu, giá gas, giá khí đốt tăng cao tiếp tục đẩy cước vận tải lên.

Do vậy, các mặt hàng nông sản (trong đó có hồ tiêu) cũng bị đội chi phí. Giá tiêu cuối năm vẫn chưa thấy chỉ dấu cho thấy sẽ hạ nhiệt.

Trên thị trường thế giới, theo Vietnambiz, trước tình trạng khí hậu thất thường ở một số khu vực như Hassan, Chikkamagaluru và Kodagu, những người trồng tiêu tại bang Karnataka (Ấn Độ) đang lo lắng về sự sụt giảm sản lượng trong năm nay.

Mưa liên tục đã làm tăng độ ẩm trong đất, gây hại cho sự sinh trưởng của cây tiêu. Một số người trồng tiêu lo ngại sản lượng sẽ không bằng 50% so với con số 65.000 tấn trong vụ trước.

Một chủ vườn tiêu tại Mudigere Taluk cho biết, nhiều vườn tiêu - nơi sản lượng hằng năm khoảng 40 tấn, có thể không đạt hơn 10 tấn trong vụ thu hoạch vào tháng 2 tới.

Bên cạnh việc mong đợi một mức giá tốt hơn do sản lượng có xu hướng giảm, người trồng tiêu tại đây cũng tỏ ra lo ngại về việc nhập khẩu tiêu kém chất lượng không được kiểm soát, nhất là hồ tiêu từ Sri Lanka.

Giá cà phê hôm nay: Đi lên

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 11/2021 được ghi nhận tại mức 2.276 USD/tấn sau khi tăng 2,06% (tương đương 46 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 203,95 US cent/pound, tăng 2% (tương đương 4 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).