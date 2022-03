Giá nông sản hôm nay 4/3: Tiêu quay đầu tăng giá, cà phê giảm 500 đồng/kg, heo hơi đi ngang

Giá nông sản hôm nay (4/3) ghi nhận, giá heo hơi hôm nay ở ba miền không biến động, giao dịch từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; hồ tiêu quay đầu đầu tăng thêm 500 đồng/kg ở nhiều nơi, trong khi đó cà phê giảm mạnh.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên tại hầu hết tỉnh thành.

Cụ thể, Hưng Yên, Thái Nguyên và TP Hà Nội tiếp tục là ba địa phương dẫn đầu toàn khu vực khi neo tại ngưỡng 53.000 đồng/kg.

Theo sát phía sau là Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình khi thu mua heo hơi ở mốc 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua.

Trong đó, mức giá phổ biến nhất là 53.000 đồng/kg, có mặt tại nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận và Đắk Lắk.

Hiện tại, 4 tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với giá 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh giá gần nhất (từ 15/2-18/2, các công ty thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng thêm 200 – 300 đồng/kg. Theo đó, tổng mức tăng sau 11 lần điều chỉnh giá là 40% (tăng thêm 4.000 đồng/kg) so với năm 2020.

Theo chủ các đại lý cấp 1 của các công ty thức ăn chăn nuôi thì bắt đầu từ tháng 3 này sẽ có kỳ điều chỉnh tăng giá mới, theo đó, mỗi kg thức ăn chăn nuôi có thể tăng thêm 300 - 500 đồng/kg.

Theo dự báo, giá thức ăn chăn nuôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng, bởi giá nguyên liệu chưa dứt đà tăng do nguy cơ hạn hán kéo dài ở những quốc gia sản xuất nông sản chính trên thế giới, theo báo Nghệ An.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua.

TP HCM, Đồng Tháp và Cần Thơ hiện đang neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, ghi nhận tại các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.

Nhiều địa phương còn lại trong khu vực duy trì giá thu mua không đổi là 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 4/3 cho thấy, giá cà phê trong nước phiên sáng nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg tại các tỉnh, thành.

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được dao dịch ở mức 38.900 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 39.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giao dịch hôm nay giảm mạnh. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại sàn London giao tháng 03/2022 giảm xuống mức 2.162 USD/tấn, giảm nhẹ 0,78% (tương đương 17 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 03/2022 tại sàn New York quay đầu giảm mạnh xuống 224,00 US cent/pound, giảm mạnh 6,45% (tương đương 2,80 US cent) tại thời điểm khảo sát.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp nối xu hướng giảm, trong khi giá vàng và dầu thô tiếp tục tăng nóng.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 4/3 trong khoảng 78.000 - 80.500 đồng/kg. Hiện lực cầu mua vào để chuẩn bị đơn hàng tháng 4 giúp thị trường chững lại đà giảm.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng/kg.đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Sau 3 ngày suy giảm mạnh, giá tiêu trong nước đồng loạt quay đầu tăng thêm 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Theo đánh giá, hiện lực cầu mua vào để chuẩn bị đơn hàng tháng 4 giúp thị trường chững lại đà giảm. Năm nay người trồng tiêu có kỳ vọng hơn về mức giá tốt nên hầu như xuất bán nhỏ giọt, đợi tăng giá.

Tuy Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam chưa đưa ra nhận định vụ mùa năm nay sau 2 đợt khảo sát vừa qua, nhưng tổng hợp phản ánh chung của nông dân trên các diễn đàn cho thấy sản lượng năm nay tiếp tục sụt giảm so với năm trước. Đây là hệ lụy sau nhiều năm nông dân bỏ bê không chăm sóc vườn tiêu vì giá xuống quá thấp.

Cây hồ tiêu không giống như cây trồng khác, để giữ vườn thực sự ổn định, lâu dài đòi hỏi nhà nông phải có kiến thức trồng và yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe. Ngoài ra, những năm qua do giá thấp, nhiều hộ không chú trọng chăm vườn, thăm vườn nên một số diện tích tiêu chết, sâu bệnh đồng loạt, kém năng suất, diện tích giảm.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt gần 14,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao, gồm: Cà phê tăng 35,6%; cao su tăng 6,6%; gạo tăng 22,3%; hồ tiêu tăng 43,8%; sữa và sản phẩm sữa tăng 11,1%...