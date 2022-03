Giá nông sản hôm nay 3/3: Tiêu rớt giá mạnh phiên thứ 3 liên tiếp; cà phê đỏ rực trên 2 sàn

Giá nông sản hôm nay (3/3) ghi nhận, heo hơi giảm rải rác ở một số tỉnh thành trên toàn quốc.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, thương lái tại Bắc Giang, Yên Bái và Nam Định cùng giao dịch heo hơi chung giá 52.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, tỉnh Thái Bình điều chỉnh giá thu mua xuống còn 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Trong đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắk Lắk cùng thu mua chung giá 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại vẫn giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 53.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ ở một vài nơi.

Cụ thể, Sóc Trăng, Bến Tre, Hậu Giang và Đồng Nai cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua lần lượt là 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Thương lái tại Đồng Tháp và Cần Thơ tiếp tục giao dịch với giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 3/3 trong khoảng 77.500 - 80.000 đồng/kg. Thị trường trong nước đang có ngày suy giảm thứ 3 liên tiếp từ đầu tuần.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng/kg.đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm mạnh 1.000 đồng ở Tây Nguyên, 1.500 đồng/kg tại các tỉnh Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường trong nước đang có ngày suy giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần này.

Với vụ mới thu hoạch, tại Tây Nguyên có Đắk Nông là tỉnh thu hái sớm nhất. Anh Phan Đức Lập (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết năm nay, hồ tiêu đồng loạt chín sớm hơn so với mọi năm. 3 héc-ta hồ tiêu trồng trên 10 năm của gia đình đạt gần 9 tấn. Với giá 85.000đ/kg, vụ hồ tiêu năm nay, gia đình anh thu về hơn 700 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư, còn lại khoảng 400 triệu đồng.

Dù giá tiêu đã ở mức có lời, tuy nhiên anh Lập chưa quyết định bán hết mà giữ lại chờ giá tăng thêm. Bởi theo anh Lập, mức giá trên đã cho lời song chi phí vật tư như phân bón, dầu tưới nước... liên tục xác lập kỷ lục tăng mới. Thu hoạch xong, cần nhiều chi phí để đầu tư lại vườn tiêu. Do đó, anh Lập chờ giá tiêu tăng thêm chút nữa mới bán, giờ chỉ bán một ít để trang trải cuộc sống.

Tâm lý găm hàng ngay đầu mùa cũng là tâm lý chung của các hộ dân khi giá cả đang lao dốc như hiện nay. Tuy vậy, với giá nhân công và vật tư cao như hiện nay, nhiều hộ không trữ được buộc phải bán ra để trang trải chi phí. Dẫu biết thị trường đi xuống mà càng bán ra nhiều thì giá càng giảm thêm, nhưng phần vì chi phí phần vì tâm lý khiến nhiều hộ tiếp tục bán mạnh.

Cập nhật giá cà phê

Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 3/3 cho thấy, giá cà phê trong nước phiên sáng nay đồng loạt chững giá tại các tỉnh, thành.

Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được dao dịch ở mức 39.400 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 40.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giao dịch hôm nay giảm mạnh. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại sàn London giao tháng 3/2022 giảm xuống mức 2.186 USD/tấn, giảm mạnh 2,10% (tương đương 47 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại sàn New York quay đầu giảm mạnh xuống 230,00 US cent/pound, giảm mạnh 7,25% (tương đương 3,06 US cent) tại thời điểm khảo sát.

Giá cà phê robusta và arabica đồng loạt quay lại chuỗi ngày giảm mạnh. Trong đó, sức ép giảm vẫn đè nặng lên thị trường robusta, bên cạnh các yếu tố cơ bản như nguồn cung sắp tới hứa hẹn sẽ dồi dào.