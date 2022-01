Giá nông sản hôm nay 5/1: Người nuôi heo đang sốt vó vì giá cứ giảm miết; hồ tiêu đi ngang

Giá nông sản hôm nay (5/1) ghi nhận, heo hơi không có nhiều biến động so với phiên trước đó, cao nhất cả nước là 49.000 đồng/kg. Nhiều người chăn nuôi nhỏ lẻ đang lo sốt vó vì nếu vẫn giữ giá này sẽ bị lỗ nặng. Hồ tiêu phiên sáng nay đi ngang.

Giá heo hơi hôm nay: Đi ngang

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua đứng yên không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, mức giao dịch cao nhất hiện tại là 48.000 đồng/kg, được ghi nhận tại các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam và Ninh Bình. Theo sau đó là Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc và Hà Nội, hiện đang thu mua heo hơi tại mức 47.000 đồng/kg. Ngoại trừ Phú Thọ và Thái Bình, các tỉnh thành còn lại đang giao dịch chung giá 46.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Chia sẻ với PV Etime, chị Phạm Thị Hoa (An Châu, Sơn Động, Bắc Giang) - một người chăn nuôi nhỏ lẻ cho biết, đầu năm 2021, gia đình chị đầu tư trang trại chăn nuôi gần 2 tỷ đồng và hiện tại đã có lứa heo đầu tiên chuẩn bị xuất chuồng.

Tuy nhiên, năm qua giá cám tăng cao trong khi giá heo liên tục đi xuống khiến gia đình chị rất lo lắng. Chị Hoa nói: "Nếu từ giờ đến giáp Tết giá heo hơi vẫn ở mức hiện tại thì nhà tôi lỗ to. Tôi đang như ngồi trên đống lửa".

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi cũng đứng yên. Theo đó, thương lái tại Thanh Hóa, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận đang cùng giao dịch heo hơi với giá cao nhất khu vực là 48.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Bình đang thu mua với giá 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại đều đang giao dịch ổn định với giá 47.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua quanh mốc trung bình là 47.000 đồng/kg. Trong đó, ngưỡng giao dịch cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Cần Thơ là 49.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại vẫn thu mua ổn định với giá 47.000 - 48.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu cao nhất 82.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch từ 79.500 – 82.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 79.500 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (80.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (80.500 đồng/kg); Bình Phước (81.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 82.500 đồng/kg.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) cam kết xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm hạt tiêu (mã HS 0904) trong 2022. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ là đòn bẩy tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu vào các nước EU (đặc biệt là đối với các sản phẩm chế biến trước đây có mức thuế từ 5 - 9%).

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang EU trong 11 tháng 2021 đạt khoảng 40 nghìn tấn, tương đương 165 triệu USD, tăng 7,4% về lượng và tăng mạnh 63,9% và trị giá xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2020.

Các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu chủ yếu sang EU là: mã HS. 09041120 – Hạt tiêu đen chưa xay hoặc chưa nghiền (đạt 92 triệu USD, tăng mạnh 62,5% so với cùng kỳ 2020 và chiếm 55,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang EU) và mã HS. 09041110 - Hạt tiêu trắng chưa xay hoặc chưa nghiền (đạt 40 triệu USD, tăng 58,8%, chiếm 24,1%).

EU chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2021.

Trong số các thị trường thành viên EU, hạt tiêu Việt Nam được xuất chủ yếu sang hai nước Đức (đạt 49 triệu USD) và Hà Lan (đạt 39 triệu USD).

Trong thời gian tới, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng cơ hội để phát triển ngành chế biến hồ tiêu khi các nhà đầu tư trong khối EU chuyển nhà máy chế biến về Việt Nam để tận dụng nguyên liệu và nhân công giá rẻ, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu hạt tiêu sang đa dạng các thị trường EU.

Thị trường nông sản: Cà phê biến động trái chiều

Giá cà phê thị trường trong nước phiên giao dịch trước đó giảm nhẹ.

Hiện tại, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.600 đ/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.400 đ/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.300 đ/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.300 và 41.200 đ/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.300 đ/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.200 đ/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.200 đ/kg.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 12 ước đạt 130.000 tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước và do đó, lũy kế xuất khẩu cả năm 2021 ước đạt tổng cộng 1,52 triệu tấn, giảm gần 2,7% so với xuất khẩu cả năm 2020. Đây là yếu tố cơ bản đã hỗ trợ tốt cho giá kỳ hạn London duy trì được sức tăng trong những tuần cuối năm 2021.

Hiện tại, giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ 100 đ/kg tại mặt hàng cà phê và đi ngang tại các tỉnh Tây Nguyên, tăng 500 đồng/kg ở khu vực Đông Nam Bộ trên mặt hàng hồ tiêu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.467 USD/tấn sau khi giảm 0,84% (tương đương 21 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 231,75 US cent/pound, tăng 3,78% (tương đương 8,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trong tháng 12/2021, giá cà phê robusta tiếp tục duy trì đà tăng khi nguồn cung giảm, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Xuất khẩu từ hai quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia giảm. Nguồn cung hàng vụ mới cho thị trường bị chậm lại do thời tiết bất lợi và dịch bệnh tại Việt Nam kéo dài.

Trong khi đó, giá cà phê arabica giảm trở lại sau báo cáo kết quả khảo sát vụ mùa lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng của năm 2021 của Cơ quan Cung ứng và Dự báo Nông sản (Conab) thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil.

Cụ thể, Conab điều chỉnh tổng sản lượng cà phê Brazil năm 2021 tăng 0,8 triệu bao lên mức 47,7 triệu bao. Trong đó, arabica tăng 0,7 triệu bao lên 31,4 triệu bao và robusta tăng 0,2 triệu bao so với dự báo hồi tháng 9/2021, lên mức kỷ lục 16,3 triệu bao.

Báo cáo của Conab thường được cho là thấp hơn sản lượng thực tế khoảng từ 6 - 10%, nên việc điều chỉnh tăng kỳ này càng chứng tỏ sản lượng cà phê Brazil không thiếu hụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết.