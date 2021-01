Giá nông sản hôm nay (7/1): Cà phê ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp từ đầu năm 2021

Ghi nhận trên thị trường giá nông sản hôm nay, nhiều mặt hàng đồng loạt tăng - giảm giá. Lợn hơi sao một ngày chỉ tăng ở một số địa phương thì ngày hôm nay lại đồng loạt tăng giá ở hầu khắp cả nước. Trong khi đó, giá tiêu, cà phê lại theo chiều đi xuống ở hầu khắp các vùng trọng điểm.

Trên thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Toàn miền giao dịch trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Cùng tăng 2.000 đồng/kg, lợn hơi các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang hiện đang được giao dịch quanh mức 79.000 - 80.000 đồng/kg. Tương tự, các địa phương Yên Bái, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội cũng nhích nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tiếp đà tăng giá chung của cả nước, thu mua trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá tăng 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 76.000 - 79.000 đồng/kg. Còn tại Ninh Thuận, lợn hơi được giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Khu vực phía Nam cũng ghi nhận giá lợn hơi tăng ở một số tỉnh thành. Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và TP HCM, giá đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg lên ngưỡng 76.000 - 78.000 đồng/kg. Trong khi Cần Thơ giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg,

Giá nông sản hôm nay: Tiêu đồng loạt giảm nhẹ

Tại các vùng trồng trọng điểm cả nước hôm nay, giá tiêu đồng loạt giảm 500 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông thu mua với mức 53.000, Gia Lai ở mức 52.000 đồng/kg, Đồng Nai thu mua ở mức 52.500 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 54.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước tiêu được thu mua với mức 53.500 đồng/kg.

Những ngày đầu năm mới 2021, nhìn chung giá tiêu có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân dược đưa ra là do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều nước phải phong tỏa trở lại và tình hình hình chính trị tại Mỹ, Anh, quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng khiến hàng hóa nông sản chịu ảnh hưởng lớn. Chứng khoán cũng tuột dốc khiến nhà đầu tư quay dòng tiền vào vàng.

Trong thời điểm này, giá đang ở mức thấp khiến các nhà đầu cơ tăng cường mua vào, tuy nhiên giao dịch vẫn khá ảm đạm do người bán không mặn mà. Dự báo trong thời gian tới, lượng cung - cầu hạt tiêu trên thị trường sẽ khá ổn định.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu hạt tiêu tháng 12/2020 đạt 23 nghìn tấn, trị giá 62 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 2,5% về trị giá so với tháng 11, so với tháng 12/2019 tăng 38% về lượng và tăng 54,4% về trị giá.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ giảm 225,65 rupee/tạ (0,65%) ở mức 34.707,7 rupee/tạ.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê tiếp đà giảm

Ghi nhận thị trường cà phê trong nước hôm nay, giá cà phê giao dịch tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm 100 - 200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) ở mức 32.300 đồng/kg, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) thu mua cùng mức 32.200 đồng/kg, Đắk Nông ở mức 32.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.000 đồng/kg. Kon Tum được thu mua với mức 32.000 đồng/kg. Hôm nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm 100 - 200 đồng/kg. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp từ đầu năm 2021.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2021 giảm 9 USD/tấn (0,66%), giao dịch ở mức 1.348 USD/tấn, giao tháng 3/2021 giảm 9 USD/tấn (0,66%), giao dịch ở mức 1.356 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2021 giảm 4,2 cent/lb (3,36%) ở mức 120,9 cent/lb, giao tháng 5/2021 giảm 4,15 cent/lb (3,27%) ở mức 122,95 cent/lb.

Theo phân tích của giới chuyên môn, tình hình thế giới thời gian qua nhiều biến động, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều nước tính tới biện pháp phong tỏa trên diện rộng. Cùng với đó, tình hình chính trị tại Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng khiến giá nông sản rớt mạnh.

Tại Brazil, đồng Reais suy yếu đã thúc đẩy người trồng mạnh tay bán, trong khi báo cáo của cơ quan thương mại nước này cho thấy xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đạt 4,24 triệu bao, tăng tới 34,09% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nông sản hôm nay: Giá gạo bật tăng trở lại

Thị trường lúa gạo hôm nay ghi nhận giá gạo bật tăng trở lại trong khi giá lúa vẫn giữ mức ổn định so với nhiều ngày trước đó.

Giá lúa hôm nay ở khu vực ĐBSCL, ghi nhận tại An Giang lúa Jasmine 6.800 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.950 đồng/kg; Đài thơm 8 7.200 đồng/kg; OM 5451 7.000 đồng/kg; lúa Jasmine 7.000 đồng/kg; OM 9577 7.000 đồng/kg; OM 9582 7.000 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.400 - 6.600 đồng/kg; nếp tươi An Giang ở mức 5.800 đồng/kg; OM 6976 ở mức 7.000 đồng/kg.

Trong khi đó, với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay bật tăng. Cụ thể, gạo nguyên liệu NL IR 504 ở mức 9.850 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 10.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 10.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 ở mức 11.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Theo thông tin từ các thương lái, nguồn cung gạo NL IR 504 đang khan hiếm vào thời điểm cuối năm. Hiện nhu cầu mua các loại gạo thơm nhiều. Các nhà máy đẩy mạnh mua lúa thu đông và đặt cọc lúa Đông Xuân.

Ghi nhận trên thị trường lúa gạo thế giới, giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 500-505 USD/tấn.