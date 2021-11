Giá nông sản hôm nay 9/11: Heo hơi đi ngang; giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (9/11) ghi nhận, giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, cao nhất đạt 87.500 đồng/kg, trong khi đó, heo hơi không có điều chỉnh mới tại các tỉnh thành trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay: Ổn định

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên tại hầu hết tỉnh thành. Cụ thể, Hưng Yên và TP Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn khu vực với mức thu mua đạt mốc 47.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình khi neo trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg.Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giá giao dịch ghi nhận đạt mốc 44.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay đồng loạt đứng yên tại hầu hết tỉnh thành.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, các địa phương không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Trong đó, ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi chứng kiến mốc giá thấp nhất khu vực là 45.000 đồng/kg. Hiện tại, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với giá 48.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục thu mua heo hơi trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua. Đồng Nai, Bạc Liêu và Sóc Trăng hiện đang neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 49.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 45.000 đồng/kg, ghi nhận tại các tỉnh Long An, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang. Đồng Tháp, Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu và Long An đang giao dịch trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản hôm nay: Giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg ở một số nơi

Giá nông sản hôm nay 9/11 cho thấy, giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng 85.500 - 87.500 đồng/kg. Theo dự báo, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông không có biến động so với phiên trước với mức 86.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 85.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 85.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay tăng thêm 500 đồng/kg đạt ở mức 87.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu tại Bình Phước được thu mua với mức 86.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg.

Theo giới quan sát, sau khi chạm mốc 90.000 đồng/kg, thị trường trong nước chứng kiến các đại lý đẩy mạnh bán tháo hàng hóa để thu lời. Đà suy giảm của giá tiêu còn được lý giải bởi nguyên nhân nền kinh tế lớn nhất châu Á, cũng là thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam đang giảm tốc vì Covid-19.

Hai tháng liền, đơn đặt hàng của các nhà sản xuất Trung Quốc chậm lại, thể hiện rõ trên giá quặng sắt giảm 50% tính từ giữa tháng 7/2021, giá đậu tương giảm 25%... trong khi chỉ số vận tải biển hàng khô BDI cũng giảm một nửa chỉ trong vòng 4 tuần nay. Nhu cầu mua chỗ trên tàu của các nhà sản xuất Trung Quốc giảm mạnh do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Dựa trên giá một số mặt hàng trọng yếu và giá giao dịch tàu biển suy sụp cho thấy đà tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc đang chậm lại. Do đó sức mua cuối năm của thị trường này sẽ không mạnh như mọi năm. Ghi nhận thực tế, hiện lượng hàng mà thương lái Trung Quốc mua mới chỉ bằng 3/4 so với mọi năm.

Trong 2 kịch bản có tính đến sức mua của thị trường Trung Quốc những tháng cuối năm. Kịch bản thứ nhất, nếu thương lái Trung Quốc hạn chế sang mua để chuẩn bị cho dịp lễ tết, giá tiêu sẽ vẫn tăng nhưng không quá mạnh, tối đa 100.000 đồng/kg. Ở kịch bản ngược lại nếu Trung Quốc tăng cường đơn hàng, giá tiêu thậm chí vượt mốc quan trọng 100.000 đồng/kg.

Như vậy sự suy giảm từ thị trường Trung Quốc thời gian qua cũng là 1 phần nguyên nhân khiến giới đầu cơ muốn chốt lời nhanh ngay khi chạm mốc 90.000 đồng/kg.

Hiện nay, các dự báo của cơ quan quản lý và chuyên gia đều nhận định giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Tuy nhiên cột mốc xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm nay với ngành hồ tiêu nhiều khả năng không đạt được.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê cao nhất 40.700 đồng/kg

Giá cà phê tại phiên trước đó (8/11) giao dịch trong khoảng 39.800 - 40.700 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.500 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.500 đồng/kg.