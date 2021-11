Giá sữa nguyên liệu đã giảm 24,5% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 8/11, giá sữa nguyên liệu ghi nhận giao dịch ở mức 17,71 USD/tạ, giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Sữa nguyên liệu dự kiến sẽ giao dịch ở mức 20,50 USD/tạ vào cuối quý 4 năm nay.

Giá sữa nguyên liệu năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020. Ảnh: Brands Vietnam

Theo dữ liệu từ Trading Economics, vào ngày 8/11, giá sữa nguyên liệu giao dịch ở mức 17,71 USD/tạ, giảm 0,56% so với ngày hôm trước, giảm 1,23% so với tháng trước và giảm 24,51% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, con số này cũng cho thấy dấu hiệu khả quan, cụ thể giá sữa đã tăng 1,91 USD/tạ (tương đương 12,09%) kể từ đầu năm 2021, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD) của mặt hàng này.

Trên thực tế, sau quãng thời gian tăng trưởng mạnh vào năm 2020 (mức cao nhất là 24,53 USD/tạ vào ngày 4/8/2020), giá sữa nguyên liệu đã tụt xuống mức 15,42 USD/tạ vào ngày 4/1/2021. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian vừa qua, giá sữa có xu hướng phục hồi trở lại, chạm mốc đỉnh là 19,15 USD/tạ vào ngày 5/5, và dao động dần xuống mức 17,71 USD/tạ vào ngày hôm nay.

Theo BBC, giá sữa nguyên liệu giảm trong năm 2021 do 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên là tình trạng nông dân cạnh tranh gay gắt trên thị trường sữa, cung vượt cầu. Nguyên nhân thứ hai là do Nga cấm nhập sữa ngoại trong khi tại Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ sữa lại giảm mạnh. Lý do cuối cùng là bởi Liên minh châu Âu dỡ bỏ hạn ngạch về số lượng nông dân có thể sản xuất sữa vào cuối tháng 3, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sản xuất sữa.

Sữa nguyên liệu dự kiến sẽ giao dịch ở mức 20,50 USD/tạ vào cuối quý 4 năm nay, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong tương lai, ước tính sữa sẽ giao dịch ở mức 24,76 USD/tạ trong thời gian 12 tháng.

Trong lịch sử, giá sữa nguyên liệu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 24,59 USD/tạ vào tháng 9 năm 2014.

Theo đà phục hồi của giá sữa nguyên liệu, đầu tháng 11, cổ phiếu Vinamilk trở lại mạnh mẽ trên sàn chứng khoán với giá đóng cửa phiên 8/11/2021 là 90.800 đồng/cổ phiếu, tăng 1,79%. Trước đó, tổng kết quý III năm 2021, Vinamilk báo lãi sau thuế gần 3.000 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên hơn 8.400 tỷ đồng.