Giá phân bón neo cao, Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi khủng, 9 tháng vượt 6,4 lần kế hoạch năm

Công ty CP Phân Bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần tăng 82,6% lên 3.307 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 73% lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên 80,6 tỷ đồng, chi phí tài chính 83% lên 7,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng đạt 146,1 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 153 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác tăng mạnh từ 217 triệu đòng lên 4,5 tỷ đồng.

Kết quả, DCM báo lãi 731 tỷ đồng, tăng 95,5% so với cùng kỳ, trong đó, lãi công ty mẹ là 727,8 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

BCTC quý III của DCM

Giải trình biến động này, DCM cho biết do sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trong quý III tăng 30% so với cùng kỳ, kết hợp giá phân bón tiếp tục neo cao. Cụ thể, đơn giá bán bình quân sản phẩm ure quý này đạt 13.781 đồng/kg, tăng hơn 32,7%, đơn giá sản phẩm NPK đạt 14.045 đồng/kg, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2021 làm cho doanh thu bán hàng của công ty mẹ tăng hơn 82%.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2022 đạt 82,46 tỷ đồng, tăng 96,9% so với cùng kỳ do lãi tiền gửi và các khoản lãi chênh lệch tỷ giá do lãi tiền gửi và các khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tăng.

Các yếu tổ chi phí sản xuất, chi phí bán hàg, chi phí quản lý đều tăng do biến động giá nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiênm nhờ sản lượng tiêu thụ tăng, giá phân bón thuận lợi làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ và hợp nhất tăng tương tứng 96,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, DCM đạt 11.465,7 tỷ đồng, tăng 89,6%; lãi sau thuế đạt 3.272 tỷ đồng, tăng 298% so với cùng kỳ.

Năm nay đơn vị đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.059 tỷ đồng, lãi sau thuế 513 tỷ đồng, bằng lần lượt 90,2% và 28,1% so với thực hiện năm trước. Đạm Cà Mau thường xuyên đặt kế hoạch kinh doanh thấp so với thực hiện năm trước và sau đó vượt mạnh. Như năm ngoái, công ty kế hoạch lợi nhuận 197 tỷ đồng và điều chỉnh lên 867,5 tỷ đồng vào cuối tháng 12.

Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 127% kế hoạch doanh thu và vượt 6,4 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của DCM đạt 13.436 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 46% lên 10.614 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 81%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 58,4% lên 6.912 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 2.111,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ lên 3.695,6 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 95% xuống 36,3 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng gần 90% llên 772,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu DCM tăng 0,17% lên 29.900 đồng/cp.