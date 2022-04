Giá thủy sản nhiều nước tăng cao vì chiến sự tại Ukraine

Tại Nhật Bản, giá thủy sản, trong đó có cá hồi, tăng vì vận chuyển hàng không bị gián đoạn. Nga bán hơn 12.700 tấn cá tuyết sang Mỹ trong giai đoạn 1/1/2020 - 31/1/2022.

Giá thủy sản ở nhiều nơi trên thế giới tăng. Ảnh: AP

Ngành thủy sản thế giới đang phải đối mặt với giá tăng cao, nguồn cung đứt gãy do các lệnh trừng phạt Nga vì hành động quân sự của nước này tại Ukraine.

Mới đây nhất, Mỹ đã trừng phạt Nga bằng các cách cấm nhập khẩu thủy sản, rượu và kim cương từ Moscow. Mỹ cũng tước bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga. Các quốc gia khác trên thế giới cũng đang thực hiện các biện pháp tương tự đối với Nga.

Nga không phải là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất vào Mỹ nhưng đứng đầu thế giới về xuất khẩu cá tuyết. Moscow cũng là nhà cung cấp cua và cá minh thái Alaska lớn trên thế giới. Nga bán hơn 12.700 tấn cá tuyết sang Mỹ trong giai đoạn 1/1/2020 - 31/1/2022.

Anh cũng phụ thuộc lớn vào nguồn thủy sản của Nga. Tại Anh, cả chủ cửa hàng và khách hàng đang phải đối mặt với việc cá và khoai tây chiên - các món được người dân ưa chuộng, tăng giá. Vào giữa tháng 3, Anh đã áp mức tăng thuế 35% đối với cá thịt trắng của Nga.

Tại Nhật Bản, giá thủy sản, trong đó có cá hồi, tăng vì vận chuyển hàng không bị gián đoạn.

Nhập khẩu cá hồi Na Uy, nguyên liệu nổi tiếng trong món sushi tại Nhật Bản, giảm vì các chuyến bay từ châu Âu qua Nga bị ảnh hưởng. Hàng đến chợ cá Toyosu tại Tokyo đã giảm trong thời gian vừa qua. "Hàng không đến chợ trong vài ngày rồi", một người bán hàng trong chợ cho biết. Bên cạnh đó, giá vận chuyển qua đường hàng không cũng leo dốc vì đường bay dài hơn do tránh không phận của Nga.

Vào giữa tháng 3, giá cá hồi Na Uy sỉ là 16,3 - 18 USD/kg, cao hơn 30% so với tháng 2. Giá nhím biển cũng cao do nguồn cung thiếu hụt do hiện tượng thủy triều đỏ ở Hokkaido.

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), giá loại tôm kuruma xuất xứ Nhật Bản ngày 31/3 dao động 3.600-25.000 yên/kg (29-203 USD/kg), so với mức 3.100-23.000 yên/kg vào ngày 24/3.

Cùng các thời điểm trên, giá tôm chì Nhật Bản 3.500-27.000 yên/kg (28-220 USD/kg), so với 1.700-13.000 yên/kg (13,9-106 USD/kg).

Cũng thep VASEP, tại Việt Nam, giá cá tra giống cỡ 28-35 con/kg trong giai đoạn 25-31/3 là 48.000-50.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với khoảng thời gian từ 18-24/3. Tuy nhiên, so với tuần đầu của tháng 3, giá cao hơn 10.000 đồng/kg.

Về mặt xuất khẩu, theo báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán VNDirect, ngành cá tra Việt Nam có thể gián tiếp hưởng lợi từ căng thẳng Nga - Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga có thể gây khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa của Nga nói chung, trong đó có việc xuất khẩu cá minh thái, một trong những mặt hàng thay thế chính cho cá tra Việt Nam sang thị trường EU.

Theo VNDirect, EU nhập khẩu 160.000 tấn cá minh thái từ Nga mỗi năm, chiếm 19% tổng nhập khẩu loại cá này từ EU. Trong khi đó, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của ngành cá tra Việt Nam vào năm 2021. VNDirect kỳ vọng ngành cá tra Việt Nam có thể tận dụng tình hình này để mở rộng thị phần và tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU