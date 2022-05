Giá tiêu hôm nay 19/5: Tiêu giao dịch ảm đạm, cao nhất 76.500 đồng/kg; cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 19/5/2022 ở trong nước tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 73.000 - 76.500 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay giao dịch cũng kém sáng sau những phiên tăng liên tiếp gần đây, thị trường cà phê đã điều chỉnh giảm mạnh, trong nước mất gần 1.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 19/5/2022 ở trong nước tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 73.000 - 76.500 đồng/kg. Xuất khẩu hồ tiêu tháng 4 tăng 3,81% so với tháng trước.

Giá tiêu hôm nay 19/5 tại thị trường trong nước không có biến động mới so với hôm qua.

Hiện, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang thu mua ở mức 74.500 đồng/kg; không đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 19/5 tiếp tục giao dịch ở mức 73.000 đồng/kg;

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay duy trì mức 73.500 đồng/kg;

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu đi ngang, giữ mức 76.500 đồng/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay;

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 19/5 giao dịch ở ngưỡng 75.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Thị trường hồ tiêu trong nước thời gian gần đây khá ảm đạm, phiên giao dịch ít trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng và các ngân hàng trung ương liên tiếp thắt chặt và nâng lãi suất tiền tệ nhằm kìm hãm lạm phát.

Ngoài ra, việc Trung Quốc thực hiện chính sách "Vero Covid" đã khiến việc xuất khẩu hàng hóa nói chung và mặt hàng hồ tiêu sang thị trường này nói riêng cũng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 04/2022 đạt 24.630 tấn tiêu các loại, tăng 903 tấn, tức tăng 3,81% so với tháng trước nhưng lại giảm 7.602 tấn, tức giảm 23,59% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 114,02 triệu USD, tăng 23,39 triệu USD, tức tăng 2,09 % so với tháng trước và tăng 8,80 triệu USD, tức tăng 8,37 % so với cùng kỳ năm trước.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm mạnh tới 700 đồng/kg ở mặt hàng cà phê, nhưng đang chững lại ở mặt hàng hồ tiêu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 19/5/2022 tại thị trường trong nước đang giao dịch quanh mức 73.000 - 76.500 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 19/5 trong khoảng 40.600 - 41.000 đồng/kg. Sau những phiên tăng liên tiếp gần đây, thị trường cà phê đã điều chỉnh giảm mạnh, trong nước mất gần 1.000 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.000 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước quay đầu giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 giảm 41 USD/tấn ở mức 2.063 USD/tấn, giao tháng 9/2022 giảm 39 USD/tấn ở mức 2.066 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 giảm 9,6 cent/lb, ở mức 217,6 cent/lb, giao tháng 9/2022 giảm 9,55 cent/lb, ở mức 217,7 cent/lb.

Sau những phiên tăng liên tiếp gần đây, thị trường cà phê đã điều chỉnh giảm mạnh trong ngày hôm qua. Nguyên nhân chính vẫn là giá trị đồng USD tăng cao và tin thời tiết sương giá tại Brazil không còn gây lo ngại cho vụ cà phê tại quốc gia ngày như những suy đoán.

Trước đó, từ đầu tuần giá cà phê trên cả hai sàn có các mức tăng đáng kể, khi đầu cơ quay lại mua một cách thận trọng. Tháng 4/2022, giá cà phê Robusta giảm do áp lực dư cung, nhu cầu tiêu thụ giảm. Nguồn cung cà phê dồi dào do hàng vụ mới của Brazil và Indonesia. Bên cạnh đó, đồng Real suy yếu trở lại hỗ trợ người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán ra. Trái lại, giá cà phê Arabica hồi phục do báo cáo thời tiết khô hạn tại vùng trồng chính của Brazil.

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê tháng 4/2022 của nước này đạt 2,81 triệu bao so với tháng trước đó là 3,78 triệu, giảm 25,7% và so với cùng kỳ năm 2021 là 24% là 3,7 triệu bao.

Trong khi đó, tháng 4/2022, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 157,45 nghìn tấn, trị giá 362,31 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 23,6% về trị giá so với tháng 3, so với tháng 4/2021 tăng 19,2% về lượng và tăng 47% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 739 nghìn tấn, trị giá 1,66 tỷ USD, tăng 26,2% về lượng và tăng 57,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.