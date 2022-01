Giá vàng hôm nay 1/1/2022: Vàng tăng vọt, bứt phá ngày đầu năm mới.

Giá vàng hôm nay 1/1/2022 tăng vọt, bứt phá ngày đầu năm mới vì đồng USD tiếp tục suy yếu...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 hôm nay 1/1/2022 đứng ở mức 1.829,8-1.820,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 7,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.822,6-1.823,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 15,3 USD, đứng ở mức 1.829,8 USD do đồng USD tiếp tục suy yếu và người mua chiếm ưu thế.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/12), cũng là phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, và kết thúc phiên ở mức cao nhất trong 6 tuần.

Đồng USD suy yếu đã hỗ trợ đà tăng của kim loại quý, vì nó giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Tại thời điểm khảo sát chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,34% xuống 95,635.

Dù vàng tăng trong tuần cuối cùng, tháng cuối cùng và quý cuối cùng của năm 2021, nhưng kim loại quý vẫn ghi nhận năm giảm mạnh nhất kể từ 2015, giảm 3,6%. Giá vàng đã giảm 10% trong năm 2015.

Theo khảo sát triển vọng hàng năm của Kitco News, phần lớn các nhà đầu tư Phố Main kỳ vọng giá vàng sẽ đẩy mức cao kỷ lục mới vào năm 2022. Năm nay, trong gần 3.000 người đã tham gia cuộc khảo sát trực tuyến hàng năm, có tới 1.605 người (khoảng 54%) dự đoán giá vàng trên 2.000 USD; 592 người (20%) dự đoán vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.900 USD đến 2.000 USD.



Các nhà phân tích Phố Wall không có sự nhất trí rõ ràng về việc giá vàng sẽ đi về đâu trong năm tới. Nhiều nhà phân tích nói rằng, mặc dù bóng ma về việc tăng lãi suất trong năm tới có thể đè nặng lên giá vàng, nhưng nhiều thông tin xấu đã được dự báo.

Nhiều ngân hàng dự đoán giá vàng giao dịch trong một phạm vi rộng hợp lý giữa 1.800 USD và 2.000 USD. Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy giá vàng năm 2022 vẫn là lãi suất thực. Mặc dù Fed đang tìm cách tăng lãi suất ba lần trong năm tới, nhưng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì trên 4%, có nghĩa là lãi suất thực sẽ vẫn nằm sâu trong vùng âm. Hầu như tất cả các nhà kinh tế dự đoán, Fed sẽ vẫn đứng sau đường cong lạm phát vào năm 2022.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,67 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng hơn 10,8 triệu đồng/lượng.