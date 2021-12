Giá vàng hôm nay 29/12: Vàng vẫn chưa thể bứt phá mạnh, lý do là đây

Giá vàng thế giới hôm nay 29/12 vẫn duy trì trên mức 1.800 USD/ounce do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm, bù đắp cho sự tăng giá của USD. Vàng vẫn chưa thể bứt phá mạnh bởi nhiều lý do...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.806,3-1.806,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.812,1-1.812,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm 0,9 USD, đứng ở mức 1.805,3 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và người bán vẫn chiếm ưu thế.

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong hơn một tuần qua, khi những nguy cơ mới với tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ sự gia tăng trong số ca mắc Covid-19 do biến chủng mới Omicron đã lấn át áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Lợi nhuận của thị trường kim loại quý đang bị kìm hãm bởi ít rủi ro hơn trên thị trường, trong khi những người bán vàng tỏ ra trầm lắng trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng. Dù USD mạnh lên, giá vàng vẫn không biến động nhiều. Nhưng vào giai đoạn giao mùa, nguyên nhân chính khiến cho việc thanh khoản của thị trường kim loại quý yếu là nhiều thị trường đóng cửa trong dịp Giáng sinh.

Jigar Trivedi, nhà phân tích hàng hóa tại trung tâm Anand Rathi Shares có trụ sở tại Mumbai, cho biết, giá vàng sẽ không tăng mạnh trong trường hợp không có bất kỳ dữ liệu kinh tế lớn nào và vẫn nằm trong phạm vi này, tâm lý tích cực lớn nhất đối với vàng vào thời điểm hiện tại là đồng USD yếu.

Đồng USD trượt giá và ở gần chạm mức đáy của biên độ giao dịch gần đây so với rổ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ tiền tệ không phải đồng USD.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng phân tích giá vàng chưa thể bứt phá mạnh là do vàng đã không tạo ra lợi nhuận tích cực trong thời kỳ lạm phát kéo dài kể từ những năm 1970, dựa trên dữ liệu từ nền tảng phân tích đầu tư. Kể từ khi Bộ Lao động Mỹ báo cáo lạm phát của nước này đã tăng ở mức cao nhất tính từ năm 1982 vào tháng 11 vừa qua, giá vàng chỉ tăng khoảng 1%.

Theo đánh giá của Nancy Tengler, hàng rào lạm phát thực sự nằm trong phân khúc ủy thác đầu tư bất động sản và bất động sản của thị trường cũng như chứng khoán nói chung.

Còn theo Craig Johnson, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao của ngân hàng đầu tư Piper Sandler, kịch bản duy nhất mà trong đó vàng có thể chứng minh là một “hàng rào” thành công là nước Mỹ in quá nhiều tiền. Song ông Johnson cho hay vàng không phải là một “hàng rào” chống lạm phát tuyệt vời vào thời điểm hiện tại. Thậm chí, ông đánh giá bitcoin hay bất động sản sẽ đóng vai trò này tốt hơn.

Theo chuyên gia của Piper Sandler, 1.850 USD/ounce sẽ là ngưỡng quan trọng để thị trường theo dõi khi giá vàng được củng cố.

Giá vàng hôm nay 29/12: Vàng vẫn chưa thể bứt phá mạnh. Nguồn Kitco

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 28/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,40 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,52 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,40 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,53 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/12.