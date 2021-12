Giá vàng hôm nay 31/12 đảo chiều tăng mạnh khi nhà đầu tư đột ngột đẩy mạnh mua vào và đồng USD không có thay đổi...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (31/12) đứng ở mức 1.815,5-1.816 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 8,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.807,2-1.807,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 2,4 USD, đứng ở mức 1.816,9 USD/ounce. Giá vàng tăng do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào và đồng USD không có sự thay đổi về giá trị.

Kitco Gold Index (KGX)

Trên đà ghi nhận năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2015 với mức sụt giảm gần 5% tính từ đầu năm, nhưng những phiên giao dịch cuối cùng trong ngày cuối năm lại ghi nhận phiên tăng mạnh bất ngờ, tái lập đỉnh của tháng này sau nhiều phiên lình xình đi ngang và lao dốc từ đỉnh trong phiên giao dịch hôm trước.

Giá vàng còn đang chịu áp lực chốt lời trước kỳ nghỉ năm mới khiến kim loại quý chỉ có thể ghi nhận mức tăng vừa phải, khi các nhà giao dịch mua giảm, còn những nhà đầu tư lướt sóng cố gắng kiếm lợi nhuận trong thời điểm cuối cùng của năm.

Các nhà đầu tư đang chờ xem liệu bao giờ Fed bắt đầu tăng lãi suất ba lần trong năm tới. Các chính sách của Fed là động lực thúc đẩy thị trường vào năm 2022. Lãi suất cao hơn làm tăng lợi tức trái phiếu, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Giá vàng có lẽ sẽ xoay quanh 1.800 USD trong quý đầu năm 2022, Mooses nhận định. Vùng giá biến động cũng sẽ rộng hơn nếu tình hình đại dịch Covid-19 xấu đi.

Trong khi đó, Warren Venketas, nhà phân tích tại Daily FX lại cho rằng, "khi khả năng lạm phát tiếp tục tăng do nhu cầu mua hàng kỳ nghỉ lễ và nguồn cung bị thắt chặt, giá vàng giao ngay có thể đi lên trước khi việc thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn có tác động đến giá vàng".

Giá vàng hôm nay 31/12: Nhà đầu tư đột ngột mua vào, giá vàng đảo chiều tăng mạnh.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 30/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,50 triệu đồng/lượng - 61,15 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,60 triệu đồng/lượng - 61,32 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,50 triệu đồng/lượng - 61,20 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,60 triệu đồng/lượng - 61,33 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/12.