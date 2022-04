Giá vàng thế giới giằng co-tăng lên rồi lại giảm ngay lập tức-trong phiên giao dịch sáng nay (1/4). Ba yếu tố áp đảo, tác động chi phối thị trường kim loại quý hiện là đồng USD yếu đi, nỗi lo lạm phát leo thang và hòa đàm Nga-Ukraine chưa có đột phá.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (1/4) đứng ở mức 1.933,5-1.934 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 11,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.945,1-1.945,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 2,3 USD, đứng ở mức 1.934,9 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán vàng ra.



Giá vàng hôm nay 1/4: Vàng vẫn giằng co tăng lên rồi lại giảm ngay lập tức

Ngày 1/4, giá vàng thế giới giằng co tăng giảm trong biên độ hẹp trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng trước, "cố gắng" giữ xu hướng tăng giá. Vàng đang hướng tới thiết lập mức tăng hàng quý lớn nhất kể từ tháng 9/2020 giữa bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng.



Ba yếu tố áp đảo, tác động chi phối thị trường kim loại quý hiện là đồng USD yếu đi, nỗi lo lạm phát leo thang và đàm phán hòa bình Nga-Ukraine chưa có đột phá. Thị trường vàng đang được hỗ trợ đắc lực bởi lợi suất kho bạc Mỹ giảm mạnh. Mặc dù vàng được coi là một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế, nhưng việc Mỹ nâng lãi suất làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thật sự đã làm khó các nhà đầu tư.



Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ năm (31/3) và ghi nhận quý tăng trưởng tốt nhất. Trong tháng 3, giá vàng đã tăng khoảng 1,8%. Trong quý I/2022, giá đã tăng hơn 6%.

Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục đối với kim loại quý sau khi kết thúc năm 2021 với mức giảm 3,7% - năm tồi tệ nhất kể từ 2015.

"Tình hình địa chính trị đã kéo dài một tháng nay và dữ liệu lạm phát tiếp tục tăng. Vì vậy, tâm lý chung trên thị trường này lúc này là mọi người đang tìm kiếm sự an toàn", chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, ông Bob Haberkorn cho biết.

Vàng được coi là một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính.

Giá vàng hôm nay 1/4: Kết thúc phiên giao dịch 31/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,87 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,15 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 31/3.