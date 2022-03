Giá vàng hôm nay 31/3: Đang vùng nhạy cảm, vàng dồn dập tăng rồi lại bất ngờ giảm

Việc vàng giảm giá không làm giảm đi sự lạc quan của các nhà đầu cơ trên thị trường kim loại quý. Nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là một trong những đợt điều chỉnh giảm như thường lệ trước xu hướng tăng trong ngắn hạn của vàng.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (31/3) đứng ở mức 1.933,2-1.933,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.937,1-1.937,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 2,2 USD, đứng ở mức 1.930,7 USD/ounce do đồng USD mạnh lên dù nhà đầu tư vẫn xu hướng bán vàng ra.

Trong phiên giao dịch ngày 30/3, giá vàng thế giới bất ngờ tăng, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ.

Giá vàng giữ ở mức tích cực ngay cả khi đà tăng trên thị trường lao động Mỹ được duy trì ổn định, với số lượng việc làm trong khu vực tư nhân tăng so với kỳ vọng.

Trong tháng 3/2022, 455.000 việc làm tại Mỹ đã được tạo ra, phù hợp với dự báo trước đó, và giảm nhẹ so với mức 486.000 việc làm vào tháng 2.

Những con số việc làm mới nhất không ảnh hưởng nhiều đến giá vàng.

Cùng ngày 30/3, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, ước tính GDP quý IV/2021 của nước này tăng 6,69, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 7%.

Thị trường vàng không bị rung chuyển bởi dữ liệu kinh tế hơi đáng thất vọng trên. Các nhà phân tích đã nói rằng xu hướng tăng của vàng vẫn còn nguyên nếu giá có thể giữ trên 1.925 USD/ounce. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý, kim loại quý này cũng phải đối mặt với mức kháng cự đầy thách thức quanh mức 1.950 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch 30/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,72 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,65 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,70 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/3.