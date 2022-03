Giá vàng hôm nay 25/3 trên thị trường thế giới tăng mạnh, giá trong nước lên ngưỡng 69 triệu đồng/lượng vì lo ngại về sự leo thang của giá cả và bất ổn tại Ukraine hỗ trợ vàng.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (25/3) đứng ở mức 1.961,2-1.961,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.962-1.962,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng mạnh 5,3 USD, đứng ở mức 1.962,2 USD/unce, do đồng USD suy yếu và lực mua vàng vào của các nhà đầu tư tăng mạnh.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh. Giá trong nước lên ngưỡng 69 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng tăng mạnh, giá trong nước lên ngưỡng 69 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng lên cao nhất trong hơn một tuần vào thứ năm (24/3), vì lo ngại về sự leo thang của giá cả và bất ổn xoay quanh tình hình tại Ukraine thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản an toàn và tránh lạm phát. Trong phiên có thời điểm giá lên cao nhất kể từ ngày 14/3 ở mức 1.963,21 USD.

Thị trường vàng đã được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn đáng kể khi xung đột Nga-Ukraine bước vào tuần thứ năm.

Ở một diễn biến khác, giá vàng đang bứt tốc, tăng mạnh trước thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ mạnh tay trong việc kiểm soát lạm phát. Vì vậy, vàng đã trở lại đường đua tăng giá trong bối cảnh nhiều người lo lắng về sức khỏe của nền kinh tế số 1 thế giới. Ông Edward Moya từ Oanda đánh giá, kim loại quý sẽ có một đợt tăng giá trong thời gian tới khi lạm phát đang tới gần và tình hình chiến sự ở Ukraine không hạ nhiệt.

"Theo quy luật chung, nếu lợi suất cao thì khả năng tăng giá của vàng sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, giới đầu tư lại lo ngại về suy thoái kinh tế sẽ đến nên sức hút trú ẩn của vàng sẽ tăng lên, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn căng thẳng", ông Moya nói.

Đồng quan điểm, ngân hàng United Overseas của Singapore (UOB) cũng cho rằng, vàng còn rất nhiều dư địa để tăng giá khi lạm phát tăng nhanh. "Nỗi sợ lạm phát đình trệ ngày càng gia tăng khiến giá vàng bị chi phối. 2 tuần trước, giá kim loại quý đạt mức cao kỷ lục và cán mốc 2.070 USD/ounce. Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga khiến giá hàng hóa toàn cầu biến động".

Kết thúc phiên giao dịch 24/3, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,92 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,20 triệu đồng/lượng - 68,90 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 68,85 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,00 triệu đồng/lượng - 68,90 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 24/3.