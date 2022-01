Giá vàng hôm nay 4/1: Rủi ro đầu tư vàng tăng, chênh lệch giá mua - bán vàng SJC lại giãn rộng

Đồng USD suy yếu và nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vào là lý do khiến giá vàng sáng nay 4/1 tăng 2 USD so với giá chốt phiên chiều qua...

Giá vàng thế giới cập nhật lức 7 giờ 30 sáng nay (4/1) đứng ở mức 1.803,7-1.804,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.802-1.802,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng 2 USD, đứng ở mức 1.803,4 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng thay đổi do đồng USD suy yếu và lực mua vào vẫn chiếm ưu thế.

Giá vàng hôm nay 4/1: Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC lại giãn rộng

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng ngày 4/1, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.803,2 USD/ounce vào lúc 6h18 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,1% lên 1.803,1 USD.

Giá vàng đã giảm vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Hai (3/1) vì lợi suất trái phiếu cao và thị trường chứng khoán tăng điểm, gây áp lực lên sức hấp dẫn của kim loại quý. Đầu phiên, có thời điểm giá vàng lên cao nhất kể từ ngày 22/11 ở 1.831,62 USD.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết sự sụt giảm nhỏ của giá vàng có thể do khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư phục hồi khi thị trường chứng khoán tăng điểm.

Ông Staunovo dự đoán lãi suất Mỹ tăng và lạm phát Mỹ giảm trong năm 2022 sẽ gây áp lực lên vàng, và kỳ vọng giá vàng sẽ ở mức 1.650 USD vào cuối năm nay.

Kết thúc năm 2021, giá vàng đã giảm 3,6%, đánh dấu mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ 2015, với các nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Theo khảo sát triển vọng hằng năm của Kitco News, phần lớn các nhà đầu tư trên Main Street kỳ vọng giá vàng sẽ đẩy lên mức cao kỷ lục mới vào năm 2022.

Theo đó, gần 3.000 người đã tham gia cuộc khảo sát trực tuyến thường niên của Kitco. Trong số đó có tới 1.605 người, chiếm 54%, dự báo giá vàng trên 2.000 USD/ounce.

Trong khi đó, 592 phiếu, tương đương 20%, cho rằng vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.900-2.000 USD.

Có 352 nhà đầu tư bán lẻ (12%) nhận thấy giá vàng đang giữ tương đối ổn định trong phạm vi hiện tại từ 1.800-1.900 USD.

Trong khi đó, 158 người, chiếm 5%, nhận thấy giá vàng giao dịch trong khoảng từ 1.700-1.800 USD.

Cũng theo khảo sát trên, 109 người, chiếm chưa tới 4%, dự báo giá vàng giao dịch trong khoảng từ 1.600-1.700 USD. 130 người (hơn 4%) lo ngại giá vàng rớt xuống dưới 1.600 USD/ounce.

Giá vàng trong nước, mở cửa giao dịch sáng 3/1, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 61,05 - 61,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng SJC cũng được giãn rộng lên 750.000 đồng/lượng. Kết thúc phiên giao dịch 3/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,75 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,62 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,70 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,63 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/1.