Giá vàng hôm nay 10/5: Lực bán vẫn chiếm ưu thế, vàng tiếp đà giảm dù đồng USD yếu

Giá vàng hôm nay 10/5 tiếp đà giảm dù đồng USD tạm thời yếu đi, lực bán ra của các nhà đầu tư vẫn chiếm ưu thế. Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch hôm qua vì đồng USD neo quanh đỉnh hai thập kỷ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (10/5) đứng ở mức 1.854,4-1.854,9 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 7,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.861,7-1.862,2 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 0,8 USD dù đồng USD tạm thời yếu đi, lực bán vàng ra của các nhà đầu tư vẫn chiếm ưu thế.

Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ hai (9/5), vì đồng USD neo quanh đỉnh hai thập kỷ làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Đồng bạc xanh đã tăng vọt nhờ kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "bảo thủ hơn" trong việc ghìm cương lạm phạm mà không gây suy giảm kinh tế, theo đó gây áp lực lên vàng - tài sản vốn không sinh lời.

Vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài, đồng USD - cũng được coi là nơi trú ẩn an toàn - đã dao động gần mức cao nhất trong 20 năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi chạm mức cao nhất 3 năm rưỡi.

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm còn do lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng kinh tế chậm lại và việc Mỹ tăng lãi suất, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Vàng đang bị ảnh hưởng chủ yếu do sức mạnh của USD, và việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.850 USD sẽ là một tín hiệu tiêu cực. Mặc dù vàng được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và chính trị, nhưng nó rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất và lợi tức trái phiếu của Mỹ, điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng miếng.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện các "tin tốt" khiến vàng đi lên trở lại. Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho biết, lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, được thúc đẩy bởi lạm phát nhanh và rủi ro địa chính trị gia tăng, sẽ phần nào hỗ trợ giá vàng. Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ dự báo vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ ở mức 1.850 USD/ounce và có khả năng tăng thêm lên mức 1.950 USD.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 9/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,32 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,55 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,70 triệu đồng/lượng - 70,30 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,60 triệu đồng/lượng - 70,40 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/5.