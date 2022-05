Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng tăng vọt, lực mua lên cao bất chấp đồng USD mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 7/5 tiếp tục tăng vọt, lực mua lên cao bất chấp đồng USD mạnh trở lại. Tuy nhiên, vàng thế giới đã không thể kết thúc tuần này trên ngưỡng quan trọng 1.900 USD/ounce...

Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng thế giới đã không thể kết thúc tuần trên ngưỡng quan trọng 1.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (7/5) đứng ở mức 1.883,1-1.883,6 USD/oucne (mua vào - bán ra), thấp hơn 3,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.886,8-1.887,3 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 6,2 USD, đứng ở mức 1.883,1 USD/ounce, do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào bất chấp đồng USD mạnh trở lại.

Giá vàng thế giới đã tăng trở lại trong phiên giao dịch chiều cuối tuần này (ngày 6/5) do đồng USD suy yếu, nhưng trong đà ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp vì triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tích cực tăng lãi suất.

Tuy nhiên đà tăng của giá vàng bị kìm hãm bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ, với dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến làm tăng khả năng nâng lãi suất cao hơn.

Các nhà giao dịch vàng về cơ bản đã coi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp như một xác nhận khác rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hành trình kiểm soát với việc tăng lãi suất trong vài cuộc họp chính sách sắp tới.

Vàng đã không thể giữ trên mức 1.900 USD/ounce trong tuần này do thị trường có phản ứng rất thất thường trước việc Fed nâng lãi suất nửa điểm vào thứ tư, trong khi loại trừ mức tăng 75 điểm tại cuộc họp tháng 6, kết thúc tuần giảm 1,6%. Cơ quan này cũng nhấn mạnh mục đích của việc tăng lãi suất là đưa lạm phát xuống mức 2% và khi lạm phát được kiểm soát sẽ giảm xuống mức tăng 25 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed Jerome Powell lạc quan rằng, Fed có thể đạt được mục tiêu hạ nhiệt lạm phát khi nó thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ trong năm nay mà không đẩy nền kinh tế nước này vào suy thoái.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 6/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,7 triệu đồng/lượng - 70,4 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,65 triệu đồng/lượng - 70,35 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,7 triệu đồng/lượng - 70,4 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,7 triệu đồng/lượng - 70,4 triệu đồng/lượng.