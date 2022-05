Giá vàng hôm nay 9/5: Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, vàng lại giảm phiên đầu tuần

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng ngày thứ hai (9/5) vì đồng USD phục hồi làm vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Những bình luận mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây ra một đợt bán tháo lớn trên tất cả các loại tài sản rủi ro.

Giá vàng hôm nay 9/5: Giảm trở lại vào phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay đứng ở mức 1.882,7-1.883,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.883,1-1.883,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm 5 USD, đứng ở mức 1.878,1 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư lại ồ ạt bán vàng ra.

Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư trên thị trường quốc tế. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,1% lên 103,8.

Vàng đã không thể giữ mức trên 1.900 USD/ounce vào tuần trước, vì thị trường phản ứng rất thất thường đối với việc nâng lãi suất thêm nửa điểm cơ bản hôm 4/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi loại bỏ khả năng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 6.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất 50 điểm cơ bản, thay vì 75 điểm như một số người dự đoán. Kể cả trong 2 cuộc họp sắp tới, dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, sau khi Chủ tịch Fed, Jerome Powell, đã đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về khả năng có một động thái mạnh mẽ hơn, đó là tăng lãi suất nhiều hơn - 75 điểm cơ bản.

Sau khi tuyên bố rằng họ không tích cực xem xét việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, ngân hàng trung ương Mỹ đã xác định lập trường dần thắt chặt chính sách tiền tệ. Để đáp lại, thị trường trái phiếu đã bán tháo trở lại, kéo chỉ số USD lên gần mức cao nhất 20 năm, đó là tin xấu đối với vàng.

Trong cuộc khảo sát tuần này của Kitco News, trong 17 nhà phân tích Phố Wall, vẫn có đến 9 người (53% nhận định kim loại quý sẽ tăng); 6 người (35%) đưa ra quan điểm ngược lại và chỉ 2 nhà phân tích cho ý kiến trung lập.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street, trong 1.049 nhà đầu tư cá nhân có 637 người (chiếm 61%) nhận định rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 245 người (23%) dự báo giá vàng giảm; 162 nhà đầu tư còn lại (16%) dự báo giá vàng đi ngang.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,47 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 69,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 69,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,4 triệu đồng/lượng (bán ra).