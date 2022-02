Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng đang trong kỳ biến động "nóng" ngày Vía Thần Tài 2022

Giá vàng thế giới hôm nay (9/2) nhích tăng nhẹ trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng vẫn đang trong kỳ biến động "nóng" khi ngày Vía Thần Tài 2022 (mùng 10 tháng Giêng) đang đến gần hơn...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.826,9-1.827,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 0,4 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.827,3-1.827,8 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng nhẹ 0,1 USD do đồng USD tiếp tục suy yếu và nhà đầu tư đổi chiều bán vàng ra.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/2) vì lo ngại lạm phát và căng thẳng Nga - Ukraina thúc đẩy nhu cầu vàng. Trong phiên sáng có thời điểm giá lên cao nhất kể từ ngày 26/1 ở 1.828,12 USD/ounce. Giá vàng sau đó diễn biến giảm trong phiên giao dịch chiều qua do đồng USD phục hồi, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất trong hơn 2 năm, trong khi thị trường chờ đợi báo cáo lạm phát tháng 1 của Mỹ để có thêm thông tin về những tín hiệu thắt chặt tiền tệ và chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn đang củng cố đà tăng trong bối cảnh nhu cầu đối với tài sản an toàn vẫn cao, giá dầu tăng dữ dội, leo lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua - trên 93 USD/thùng và đồng USD giảm mạnh - xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần; bất ổn địa chính trị diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó, điểm nóng Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết phần lớn thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và theo dõi, khi một số dữ liệu hơn sẽ được công bố vào cuối tuần này.

"Vàng đã cho thấy nó đang hình thành mức hỗ trợ lớn xung quanh ốc 1.800 USD và đây sẽ là một tuần quan trọng đối với vàng", ông nói thêm.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày mai thứ Năm (10/2), với các chuyên gia dự báo mức tăng hàng năm là 7,3%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Dữ liệu lạm phát cao có thể làm tăng áp lực buộc Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, theo đó tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Giá vàng đã bị mắc kẹt trong biên độ hẹp kể từ đầu năm, vì lo lạm phát gia tăng và kỳ vọng ngày càng lớn đối với việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 8/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,52 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 61,60 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,80 triệu đồng/lượng - 62,53 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 61,60 triệu đồng/lượng - 62,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 61,55 – 62,25 triệu đồng/lượng. Theo xu hướng chung của thị trường kim loại quý, các sản phẩm khác của thương hiệu này đều có sự điều chỉnh, giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,26 – 54,06 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,80 – 53,90 triệu đồng/lượng.

Dựa trên tình hình thị trường, theo đánh giá của giới kinh doanh, giá vàng ngày Vía Thần Tài có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng sẽ không tăng "sốc" như mọi năm, bởi thị trường đã "chạy đà" khá sớm - khoảng trước 3 tháng. Giá vàng vào ngày này được dự đoán sẽ dao động quanh mốc 63 triệu đồng/lượng, khó có thể bứt phá mạnh lên tới 65 triệu đồng/lượng như đồn đoán của thị trường. Hiện tượng chung của nhiều năm là lượng người mua tăng đột biến trước và trong ngày Vía Thần Tài khiến giá vàng tăng mạnh, nhưng sau đó sẽ là giảm rất sâu.