Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng lao xuống đáy bốc hơi gần 6%/tháng, bán tháo rất mạnh

Giá vàng hôm nay 11/5 vẫn đang vật lộn để thu hút đà tăng trở lại, hiện giá vàng đã giảm xuống mức thấp mới, quanh vùng 1.835, 7 USD/ounce, cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay dù đồng USD tiếp tục suy yếu, lực bán tháo vàng ra của các nhà đầu tư đang rất mạnh...

Giá vàng hôm nay 11/5: Vàng lao xuống đáy, bán tháo rất mạnh.

Giá vàng hôm nay 11/5 đã lao xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.850 USD

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay (11/5) đứng ở mức 1.839,2-1.839,7 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.845,1-1.845,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 0,4 USD do nhà đầu tư tiếp tục bán vàng ra dù đồng USD suy yếu.

Sau phiên "hồi sức" vào chiều qua, tăng lên khoảng 0,40% để giữ trên ngưỡng 1.850 USD/ounce, giá vàng thế giới bắt đầu lao dốc và không thể bám ngưỡng quan trọng này vào cuối phiên.

Nhiều người cho rằng, giá vàng giảm do ở thời điểm hiện tại các nhà đầu tư vàng đang tập trung nhiều hơn vào yếu tố lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới khi mối quan tâm của các nhà đầu tư chuyển sang yếu tố lạm phát giá. Không ít người cho rằng, lạm phát đang vượt quá tầm kiểm soát. Theo thông lệ, khi lạm phát giá có vấn đề sẽ đẩy giá các tài sản giấy như cổ phiếu và trái phiếu giảm, đồng thời đẩy giá các tài sản cứng như hàng hóa thô và bất động sản tăng cao.

Mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu, nhưng vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, yếu tố làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy, các quỹ đầu tư vàng đã tăng vị thế bán ra từ 3.883 hợp đồng lên 60.981 hợp đồng, giảm vị thế mua vào xuống còn 128.828 hợp đồng. Theo Daniel Briesemann, nhà phân tích kim loại quý tại Commerzbank (Đức), các quỹ đầu tư đã bán 153 tấn vàng trong 3 tuần qua và có lẽ đây là một trong nhiều lý do góp phần đẩy giá vàng giảm mạnh trong khoảng thời gian này.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 10/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,45 triệu đồng/lượng - 70,17 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,05 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,45 triệu đồng/lượng - 70,15 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,10 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/5.