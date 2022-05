Giá vàng hôm nay 12/5: USD yếu, nhà đầu tư ồ ạt mua, vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 12/5 bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng 1.900 USD/ounce. Sự sụt giảm của đồng USD và lợi tức kho bạc Mỹ đã đẩy vàng đi lên, nhà đầu tư cũng đảo hướng mua vàng vào ồ ạt...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6 giờ 30 sáng nay (12/5) đứng ở mức 1.853,3-1.853,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.852,2-1.852,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 2,2 USD, đứng ở mức 1.854,9 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư cũng đảo hướng mua vàng vào ồ ạt.

Giá vàng hôm nay 12/5 bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch hôm qua khi được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng USD giảm 0,3% trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm.

Giá vàng có động lực tăng sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI tháng 4 của nước này đã tăng 0,3% (dự báo trước đó là 0,2%) sau khi tăng 1,2% trong tháng 3.

Báo cáo cho biết, lạm phát toàn phần đã tăng 8,3% trong năm, cao hơn dự kiến. Lạm phát tháng 3 đã tăng lên 8,5%, mức cao nhất trong 40 năm.

Trước đó, các nhà phân tích dự báo đà tăng CPI của Mỹ trong tháng 4/2022 sẽ chậm lại, giảm từ 1,2% xuống 0,2% và đạt mức tăng hàng năm là 8,1%.

Lãi suất ngắn hạn tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi. Đồng USD giảm giá, mặc dù vẫn ở mức cao, làm cho vàng - vốn được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 11/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,22 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,10 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 69,50 triệu đồng/lượng - 70,20 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 69,40 triệu đồng/lượng - 70,10 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/5.