Giá vàng hôm nay 29/11: Thế giới tăng cao nhất trong 2 tuần, đẩy vàng trong nước tăng vọt

Giá vàng hôm nay 29/11, thế giới vượt mốc 4.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 29/11 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.216 USD/ounce, tăng mạnh 57 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Giá vàng cao nhất trong ngày có thời điểm đạt mức 4.221 USD/ounce, đây là mức tăng cao nhất trong 2 tuần qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, vượt mốc 4.200 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn vàng gia tăng. Thị trường vàng đã chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ trong tuần này, với giá giao ngay đã kiểm tra ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce qua đêm.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 2 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao nhất của tháng 11 là 4.285,6 USD/ounce. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000 USD/ounce.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 4.250 USD/ounce và sau đó là 4.285,6 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.174,6 USD và sau đó là 4.150 USD/ounce.

Bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research cho rằng, trong môi trường biến động này, bà kỳ vọng giá vàng sẽ vẫn dao động trong phạm vi hiện tại, nhưng về lâu dài, giá vàng sẽ tăng cao hơn cho đến năm 2026.

Cùng với các yếu tố chu kỳ tích cực hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của vàng, Ibrahim cho biết bà cũng nhận thấy sự hỗ trợ bổ sung cho vàng khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dường như cảm thấy thoải mái với mức giá cao hơn. Bà chỉ ra rằng Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, tiếp tục chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ.

"Mặc dù nhu cầu trang sức gặp khó khăn do giá tăng cao, nhu cầu đầu tư vào vàng miếng và tiền xu đã tăng vọt. Theo dữ liệu thương mại của chính phủ, Ấn Độ đã nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng vào tháng trước, tăng 200% so với mức 4,9 tỷ USD của năm ngoái", bà Ibrahim chia sẻ

Đồng thời, bà Ibrahim hy vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa hơn nữa dự trữ ngoại hối của họ. Bà Ibrahim giải thích rằng trong một thế giới đầy bất ổn về kinh tế và địa chính trị, vàng vẫn là kim loại tiền tệ chính mà các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục dựa vào.

Giá vàng trong nước tăng vọt

Giá vàng hôm nay 29/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đã tăng mạnh trở lại sau khi "bất động" trong phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 152,7 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.