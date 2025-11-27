VNPT đăng ký bán đấu giá 188,7 triệu cổ phần tại MSB, giá khởi điểm 18.239 đồng/cp

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đăng ký bán đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB; HoSE: MSB).

Mức giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 18.239 đồng/cp, cao gấp rưỡi thị giá cổ phiếu MSB hiện tại 13.050 đồng/cp trong phiên sáng 27/11. Ước tính với giá khởi điểm này, giá trị của lô cổ phiếu được đem đấu giá vào khoảng gần 3.441 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá gồm nhà đầu tư là tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

Buổi đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26/12/2025 tại HNX.

Việc thoái vốn khỏi MSB là kế hoạch đã được VNPT đưa ra từ trước đó và đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, theo đề án cơ cấu lại VNPT giai đoạn đến hết năm 2025, Tập đoàn sẽ phải giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 50% vốn hoặc thoái toàn bộ vốn tại 26 doanh nghiệp, bao gồm ngân hàng MSB.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, VNPT nắm giữ hơn 157 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng. Vào cuối năm 2024, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này là 1.832 tỷ đồng, trong khi giá gốc là 580 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong năm 2025, MSB tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20% nên lượng cổ phiếu nắm giữ của VNPT tiếp tục tăng lên nhưng giá gốc không đổi.

Ngoài MSB, VNPT cũng đã công bố sẽ thoái vốn tại loạt doanh nghiệp như: VTC Telecom,CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC), CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ITC),...

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 4.760 tỷ đồng với thu nhập lãi thuần đạt 7.904 tỷ đồng, tăng 11%.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của MSB tăng 11% so với cuối năm 2024. Hoạt động cho vay khách hàng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy chính khi dư nợ cho vay đạt hơn 204.950 tỷ đồng, đưa tăng trưởng tín dụng đạt mức 15,1%.

Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) tại 30/9/2025 của MSB đạt 12,18%; nợ xấu (NPL) riêng lẻ của MSB ở mức 1,9%.