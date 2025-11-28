Giá vàng hôm nay 28/11 điều chỉnh nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng nay ngày 28/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.162 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.159 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley cho rằng, nhu cầu ETF tăng cao, hoạt động mua vào ổn định của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng tài sản thực ngày càng tăng sẽ đẩy giá vàng lên 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Ngân hàng đầu tư lưu ý rằng sau 4 năm bán ròng, dòng vốn ETF đã "gần như đảo ngược hoàn toàn", với dòng vốn chảy vào năm nay mạnh nhất kể từ năm 2020 và họ kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục khi lãi suất giảm.

Các nhà phân tích cho biết, các ngân hàng trung ương "vẫn đang bổ sung vàng vào dự trữ", trong khi nhu cầu trang sức đang ổn định, hỗ trợ nhu cầu vật chất trên diện rộng. Họ nói thêm rằng việc giá giảm sẽ tạo ra cơ hội mua vào, và các nhà đầu tư đang đánh giá lại vai trò của vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh lạm phát bất ổn và rủi ro vĩ mô đang thay đổi.

Morgan Stanley cho biết, vàng là lựa chọn hàng đầu cho năm tới. Trước đó, vào ngày 22/10, chỉ một ngày sau khi giá vàng ghi nhận mức lỗ hàng ngày lớn nhất trong 12 năm, Morgan Stanley cho biết họ vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng và đã điều chỉnh dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng đáng kể so với ước tính trước đó là 3.313 USD/ounce.

"Các nhà đầu tư đang xem vàng không chỉ như một công cụ phòng ngừa lạm phát, mà còn là thước đo cho mọi thứ, từ chính sách của ngân hàng trung ương đến rủi ro địa chính trị. Chúng tôi nhận thấy vàng sẽ còn tăng giá, được thúc đẩy bởi đồng USD giảm giá, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các quỹ ETF, hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương và bối cảnh bất ổn hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này", Amy Gower, Chiến lược gia Hàng hóa tại Morgan Stanley Metals & Mining cho biết.

Những yếu tố có thể khiến vàng điều chỉnh (theo Discovery Aler)



Biến động lãi suất tiếp tục là rủi ro ngắn hạn quan trọng nhất đối với thị trường vàng. Nếu các ngân hàng trung ương thành công trong việc kéo giảm lạm phát mà không gây ra suy thoái, lãi suất thực có thể chuyển dương trong thời gian ngắn, từ đó làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lợi như vàng.



Đà tăng của đồng USD trong các giai đoạn căng thẳng tài chính toàn cầu cũng có thể tạo lực cản tạm thời đối với giá vàng. Tuy vậy, mối tương quan giữa đồng USD và vàng đang trở nên kém dự đoán hơn trong thời kỳ “thống trị tài khóa”, khi cả hai tài sản đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn.



Hoạt động tất toán vị thế đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai có thể khuếch đại các đợt điều chỉnh khi thị trường đi theo đà. Các vị thế mua lớn mang tính đầu cơ cần được theo dõi sát sao, bởi việc họ bán tháo có thể tạo áp lực bán dây chuyền. Tuy nhiên, tác động này thường chỉ mang tính tạm thời nếu các yếu tố nền tảng vẫn vững.



Môi trường tăng nóng do vàng dẫn dắt hiện nay không chỉ phản ánh một chu kỳ mạnh của kim loại quý, mà là kết quả của những thay đổi căn bản trong hệ thống tiền tệ, kỷ luật tài khóa và cấu trúc kinh tế toàn cầu. Những biến chuyển này có thể kéo dài trong nhiều năm. Vì vậy, chiến lược đầu tư cần cân bằng giữa cơ hội trước mắt và sự bảo vệ danh mục dài hạn - trong bối cảnh các quy tắc đầu tư truyền thống có thể không còn phù hợp trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống tiền tệ.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay 28/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn "bất động" và tiếp tục neo ở mức cao.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn "bất động"

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.