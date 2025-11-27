HDBank chốt phương án thoái vốn Vietjet, ước tính thu về gần 1.250 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; HoSE: HDB) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Cụ thể, HDBank thông qua chủ trương và phương án HDBank bán số lượng cổ phần CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) mà ngân hàng này đang sở hữu. Tuy nhiên, chi tiết phương án chưa được công bố.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của Vietjet.

Ước tính với giá cổ phiếu VJC trong phiên sáng ngày 27/11 ở mức 207.800 đồng, HDBank sẽ thu về khoảng 1.246,8 tỷ đồng nếu bán toàn bộ cổ phần sở hữu.

Trích nghị quyết của HDBank.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, Vietjet ghi nhận doanh thu đạt 16.931 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận gộp đạt 2.096 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2025, Vietjet có chi phí tài chính là 1.196 tỷ đồng, tăng 10,3%. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức 928 tỷ đồng, tăng 29,4%; Chi phí bán hàng là 631 tỷ đồng, giảm 9,2%; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,4%.

Báo cáo cho thấy, quý III/2025, Vietjet ghi nhận lãi sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần đạt 52.769 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.614 tỷ đồng, tăng 14,9%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản Vietjet đạt 115.228 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Vietjet tăng mạnh tài sản dài hạn, từ 60.738 tỷ đồng lên 75.369 tỷ đồng. Các khoản mục tăng đáng kể gồm tài sản dở dang dài hạn, tài sản cố định và phải thu dài hạn khác.

Trong khi đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, HDBank lãi trước thuế hợp nhất đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng (+12,1% so với đầu năm); dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Xu hướng tích cực là thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng, tăng 178,6%, nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% – một trong những mức thấp nhất ngành.

Các đơn vị thành viên cũng ghi nhận kết quả tích cực: HD SAISON đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng; HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ Top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành; Vikki Bank đã bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café.