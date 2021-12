Giá vàng hôm nay 15/12: Người mua đột ngột tăng, vàng tăng 2,2 USD

Giá vàng hôm nay 15/1 thay đổi do đồng USD suy yếu và người mua đột ngột tăng mạnh. So với giá chốt phiên chiều qua, vàng tăng giá 2,2 USD/ounce...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (15/12) đứng ở mức 1.773,5-1.774 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 1,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.772,2-1.772,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng tăng trở lại 2,2 USD, đứng ở mức 1.773,4 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và người mua đột ngột tăng mạnh.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ ba (14/12) sau khi báo cáo cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng vọt, dấy lên triển vọng về những đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Trong giai đoạn chờ đợi những kết luận mới từ cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 14-15/12, với một tuyên bố và cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, thị trường không có nhiều đột phá, chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, do bị kẹt giữa hai yếu tố xung đột nhau là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và đồng USD mạnh.

Trên thực tế, vàng đang được hỗ trợ bởi mối lo ngại lạm phát tiếp tục tăng, trong khi các chỉ số chứng khoán của Mỹ yếu hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm còn 1,41%, ở gần mức thấp nhất trong một tuần. Nhưng USD lên giá lại khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các đồng tiền khác.

Giá vàng hôm nay 15/12: Người mua đột ngột tăng mạnh, vàng tăng 2,2 USD

Cuộc họp quan trọng lần này của Fed được đồn đoán sẽ thông báo rút lại chương trình mua trái phiếu nhanh hơn tốc độ đã thông báo do diễn biến của lạm phát trong những tháng qua, mở đường cho việc tăng lãi suất trong năm tới. Dù vàng được coi là công cụ phòng trừ lạm phát, việc giảm các biện pháp kích thích và tăng lãi suất có xu hướng thúc đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ, từ đó làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Hiện tại, giới đầu tư có vẻ muốn chờ xem rốt cuộc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang có tính toán gì. Theo kế hoạch, ngoài chính sách tiền tệ của Fed được công bố trong kỳ họp lần này, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng sẽ đưa ra các quyết định chính sách của mình vào cuối tuần này.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 14/12, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng; SJC Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,62 triệu đồng/lượng; Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,70 triệu đồng/lượng; SJC TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,63 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/12.