Giá vàng hôm nay 14/12: Lực bán ra tăng vọt, vàng quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 14/12 chịu áp lực bán mạnh trên thị trường quốc tế trong bối cảnh Mỹ có thể đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng quay đầu giảm 1,4 USD/ounce so với giá mở cửa...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (14/12) đứng ở mức 1.786,9-1.787,4 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 0,3 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.786,6-1.787,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm 1,4 USD/ounce, đứng ở mức 1.785,5 USD/ounce do biến động chỉ số USD không có sự thay đổi và lực bán tháo tăng mạnh.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh Mỹ có thể đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo kế hoạch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp vào ngày 15/12. Trong cuộc họp này, nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm quy mô Chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ vọt lên mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát là rất lớn và nhiều khả năng Fed sẽ quyết định tiếp tục thu hẹp gói QE hàng tháng thêm từ 15- 30 tỷ USD và sẽ kết thúc chương trình này vào giữa năm tới để chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất cơ bản đầu tiên vào cuối quý II/2022.

Nhiều dự báo cho rằng, trong bối cảnh lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao và Fed còn thận trọng trong việc tăng lãi suất, thì giá vàng vẫn còn có xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có xu hướng điều chỉnh, tích lũy xoay quanh mức 1.800 USD/ounce.

Nếu Fed thu hẹp thêm 15-30 tỷ USD quy mô QE trong cuộc họp ngày 15/12 tới, thì giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh và có thể sẽ dao động trong biên độ 1.760- 1.800USD/ounce.

Michael Hewson, Trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Markets UK cho biết: "Trong ngắn hạn và trung hạn, giá vàng sẽ ổn định cho đến khi thị trường nhìn thấy quyết định của Fed về các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo vị chuyên gia này, Fed có khả năng sẽ thông báo tăng tốc độ việc giảm mua trái phiếu nhưng những lo ngại rõ ràng hơn về lạm phát có thể gây xáo trộn thị trường. Đồng thời, việc này cũng ngăn chặn sự bứt phá của vàng từ mức 1.760 – 1.795 USD/ounce, đây cũng là mức giá được dự đoán trong hầu hết tháng 12 này.

Các chuyên gia cho biết, Fed đang hướng tới chu kỳ tăng lãi suất khiến vàng trở nên hấp dẫn đối với giới đầu tư vì được coi là công cụ bảo toàn tài sản. Hiện tại, giới thương nhân có vẻ muốn chờ xem rốt cuộc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang có tính toán gì. Theo kế hoạch, ngoài chính sách tiền tệ của Fed được công bố trong hôm nay (14/12), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng sẽ đưa ra các quyết định chính sách của mình vào cuối tuần này.

Tổng hợp giá vàng SJC trong nước tại thời điểm chốt phiên ngày 6/12: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 60,85 – 61,55 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,7 – 61,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 60,9 – 61,45 triệu đồng/lượng. Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,8 – 61,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 60,91 – 61,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,89 – 52,54 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,3 – 52,4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/12.