Giá vàng hôm nay 16/11 trên thị trường thế giới đã ngừng đà tăng giá kéo dài trong bối cảnh áp lực bán chốt lời tăng mạnh, đồng USD biến động.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (16/11) đứng ở mức 1.861,9-1.862,4 USD/ounce (mua vào-bán ra), tăng 1,6 USD so với cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.860,3-1.860,8 USD/ounce (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 16/11: Vàng giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp. (Nguồn: Kitco News)

Giá vàng thế giới suy giảm do áp lực bán chốt lời tăng mạnh sau 7 phiên tăng liên tục trước đó. Giá vàng giảm còn do chịu sức ép của đồng USD. Đầu phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,06% về mức 95,08 điểm.

Giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi lạm phát lên mức cao nhất 31 năm.

Một số đại diện Fed cho biết họ kỳ vọng lạm phát sẽ lên cao hơn trong vài tháng tới nhưng ngân hàng trung ương Mỹ không nên phản ứng thái quá vì đây chỉ là hiện tượng tạm thời.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới tăng mạnh gần 3% khi lạm phát tại Mỹ ở mức 6,2% trong tháng 10, cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Chuyên gia Stephen Innes phụ trách mảng quản lý đối tác của công ty dịch vụ tài chính SPI Asset Management (Thụy Sỹ), cho biết: “Cho đến khi giá vàng vượt mức 1.875-1.880 USD/ounce, vàng sẽ gặp phải hạn chế do đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu ngắn hạn Mỹ tăng và khả năng lợi tức trái phiếu dài hạn tăng cao nếu Fed bắt đầu ngụ ý rằng họ sẽ sớm tăng lãi suất”.

Chỉ số đồng USD giảm 0,1% nhưng vẫn gần mức cao của 16 tháng đạt được trong phiên cuối tuần qua. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người nắm giữ đồng tiền khác.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày hôm nay (16/11), sau khi niềm tin của người tiêu dùng nước này giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua.

Kết thúc phiên giao dịch 15/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 59,80 triệu đồng/lượng - 60,60 triệu đồng/lượng; SJC Hà Nội: 60,10 triệu đồng/lượng - 60,82 triệu đồng/lượng; Doji TP.HCM: 60,10 triệu đồng/lượng - 60,70 triệu đồng/lượng; SJC TP.HCM: 60,10 triệu đồng/lượng - 60,83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 60,01– 60,58 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 53,02- 53,67 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,45 – 53,55 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng, tính cả thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/11.