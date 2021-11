Giá vàng tăng lên từng giờ, sát ngưỡng 61 triệu đồng/lượng

Giá vàng đến chiều tối nay tiếp tục tăng thêm từ 150.000-200.000 đồng/lượng, lên sát ngưỡng 61 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước đắt hơn so với giá thế giới khoảng 9,4 triệu đồng.

Giá vàng thế giới cập nhật đến 20 giờ 30 phút tối nay 13/11 đứng ở mức 1.865,2-1.865,7 USD/ounce (mua vào-bán ra), tăng 4,6 USD so với cùng thời điểm này tối qua, đứng ở mức 1.860,6-1,861,1 USD/ounce (mua vào-bán ra).

Khép lại tuần giao dịch thứ 2 của tháng 11, giá vàng thế giới chỉ giữ xu hướng đi lên với mức tăng 48,1 USD , tương đương 2,65% giá trị.

Diễn biến của giá vàng hiện tại là phản ứng của thị trường trước tình trạng lạm phát tăng cao trên toàn thế giới.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy tâm lý người tiêu dùng trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Thời điểm đó, người tiêu dùng đang phải đối phó với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. Hiện nay, họ bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Một khi nỗi lo lạm phát tăng cao sẽ dẫn đến tiêu dùng ít hơn và khiến kinh tế tăng trưởng thấp hơn.

Nỗi lo lắng này chính là nguyên nhân thổi bùng lên vàng và đẩy giá lên mức cao nhất trong năm tháng qua.

Giá vàng tối nay tăng tiếp 200 đồng, lên sát ngưỡng 61 triệu đồng/lượng (ảnh chụp lúc 18 giờ chiều nay). Ảnh: N.P

Tại Bảo Tín Minh Châu, lác đác một vài khách hàng giao dịch và mua bán những sản phẩm trang sức nhỏ, với giá trị không quá lớn. Ảnh: N.P

Tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng người đến giao dịch tại các tiệm vàng khá vắng vẻ (ảnh chụp lúc 18 giờ chiều nay). Ảnh: N.P

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng cao, giá vàng trong nước cũng tăng mạnh. Giá vàng miếng trong nước đã vượt qua mốc 59 triệu/lượng, rồi tới 60 triệu/lượng và đang tiệm cận mức 61 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được cập nhật lúc: 20 giờ 30 phút ngày 13/11/2021.

Với việc tiến sát mốc 61 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước hiện đắt hơn thế giới 9,4 triệu/lượng.

Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt chỉ vào khoảng 51,5 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước vẫn đang phải trả mức giá cao hơn 18,3% để sở hữu cùng một lượng vàng so với thế giới.

Mặc dù giá vàng tăng mạnh nhưng không khí mua bán mặt hàng này tại Hà Nội khá trầm lắng. Tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng người đến giao dịch tại các tiệm vàng khá vắng vẻ.

Ở các cửa hàng vàng, chỉ lưa thưa một vài khách hàng giao dịch và mua bán những sản phẩm trang sức nhỏ. Nhân viên tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng người mua bán vàng không đông, chủ yếu vẫn là khách lẻ, đến xem và mua đồ trang sức. Sức mua không có biến động nào đáng kể.

Thực tế, giá vàng tăng mạnh và đang chênh lệch lớn so với thế giới nên người dân cảm thấy "không an toàn" khi mua vàng vào lúc này.

Một khách hàng tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết: "Giá vàng tăng lên hiện nay là do lạm phát, ảnh hưởng dịch bệnh và do tâm lý. Do đó, giá vàng có thể giảm trở lại bất cứ lúc nào, việc mua vàng với lượng tiền lớn lúc này sẽ không có lợi với tôi".