Giá vàng hôm nay 19/9: Kim loại quý 'nóng lên' trước thềm cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay 19/9: Giá vàng đã tăng trong phiên giao dịch hôm qua trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong nước, giá vàng tăng mạnh, vượt mức 69 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 19/9 (lúc 7h22' theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.934,1 USD/ounce, tăng nhẹ 0,05% so với chốt phiên giao dịch liền kề. Nhưng so với cùng thời điểm sáng qua, kim loại quý đã tăng khoảng 10 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 19/9. Nguồn: Tradingeconomics.

Các giao dịch vàng diễn ra khá trầm lắng trong phiên giao dịch hôm qua và có thể sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi Cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang kết thúc vào chiều thứ 4 (20/4).

Theo Capital Economics cho biết: “Kể từ khi vàng tăng lên khoảng 2.000 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn (do lo ngại về sự ổn định của các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu) vào tháng 3 và tháng 5 năm nay, giá vàng có xu hướng đi xuống".

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu giảm khoảng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là do nhu cầu của nhà đầu tư thông qua các quỹ giao dịch trao đổi thấp hơn trong khi nguồn cung vàng tăng nhẹ.

Capital Economics dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ suy giảm nhẹ trong quý IV/2023 trước khi phục hồi vào năm tới. Họ cũng dự báo lạm phát của Mỹ sẽ giảm gần hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang vào giữa năm 2024.

Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics. Vàng có thế chạm mốc 2.000 USD/ounce trong những ngày tới?

Giới chuyên môn cho rằng, giá vàng đã phục hồi đáng kể từ đầu năm 2022 ngay cả khi lãi suất thực dài hạn tăng mạnh. Bên cạnh đó, họ cũng kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa giá vàng cao và sự yếu kém của đồng tiền Trung Quốc, Ấn Độ so với đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục đè nặng lên nhu cầu vàng đối với trang sức trong nửa cuối năm nay sau khi giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối cùng, các nhà phân tích Capital Economics cho rằng giá vàng cao lịch sử sẽ tiếp tục khuyến khích nguồn cung. Vì vậy, xét tổng thể, họ dự báo giá vàng sẽ giảm còn 1.800 USD/0z vào cuối năm nay.

Giá vàng hôm nay 19/9: DOJI tăng vượt SJC

Cập nhật 7h30 sáng 19/9, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC mua vào ở mức 68,35 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 69,07 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cập nhật đầu giờ sáng qua. Tương tự mức tăng như Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 68,35 triệu đồng/lượng và bán ra 69,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI cũng ghi nhận mức tăng vọt. Tại Hà Nội có giá mua vào 68,4 triệu đồng/lượng, bán ra 69,25 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 300.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu DOJI có giá mua vào 68,45 triệu đồng/lượng và bán ra 69,15 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 68,4 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 69,08 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 140.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 57,08 – 57,98 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, tăng 220.000 đồng/lượng và 270.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56,7 triệu đồng/lượng và 57,7 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng so với sáng qua, đều tăng 100.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.