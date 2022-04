Giá vàng thế giới hôm nay (2/4) giảm mạnh khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào ngày cuối tuần, để có thêm thông tin về tình hình lạm phát và lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng hôm nay 2/4: Vàng giảm mạnh, nhà đầu tư vẫn ồ ạt bán ra

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (2/4) đứng ở mức 1.925,6-1.926,1 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,7 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.927,3-1.927,8 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm mạnh 11,6 USD, đứng ở mức 1.925,6 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư ồ ạt bán vàng ra.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngày đầu tiên của tháng 4, ghi nhận nhiều phiên giảm liên tiếp.

Giá vàng giảm vì đồng USD mạnh, trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào ngày cuối tuần, để có thêm thông tin về tình hình lạm phát và lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 431.000 việc trong tháng 3, gần với dự báo của thị trường đưa ra trước đó là tăng khoảng 490.000 việc làm.

Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3,6%, cũng gần với ước tính đồng thuận của giới chuyên gia, và tiền lương tăng nhanh trở lại, đặt Fed phải thế tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 5.

Dữ liệu việc làm, theo đó, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ và đồng USD tăng cao, khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,18% lên 98,54.

Chỉ số USD Index tăng từ đáy một tháng xác lập vào đầu tuần, theo đó khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, kết thúc quý đầu tiên, thị trường vàng tăng trưởng hơn 6% - con số ấn tượng nhất kể từ quý III/2020. Trong quý I, có thời điểm giá vàng cán mốc 2.060 USD/ounce khi mối quan hệ Nga-Ukraine trở nên căng thẳng và leo thang.

Tuần này, trong 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng của Kitco News, chỉ 5 nhà phân tích (chiếm 28%) dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; 10 chuyên gia khác (56%) dự báo giá giảm; 3 người còn lại (17%) cho ý kiến trung lập.

Trong khi đó, với 604 phiếu khảo sát thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 336 người được hỏi (56%) vẫn tin vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 170 người (28%) dự báo giá thấp hơn; 98 người còn lại (16%) trung lập với giá vàng trong những ngày tới.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,12 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68,4 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,1triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69 triệu đồng/lượng (bán ra).