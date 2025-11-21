Giá vàng hôm nay 21/11, thế giới duy trì ổn định

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 21/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.082 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.077 USD/ounce, ổn định giá so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng dù đã giảm mạnh so với mức đỉnh, vẫn duy trì ở mức gần 4.100 USD/ounce, bất chấp thị trường nhà đất Mỹ có sự cải thiện nhẹ trong tháng trước. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), số lượng người tiêu dùng mua nhà tăng cao hơn dự kiến.

Tổng doanh số bán nhà hiện hữu - bao gồm nhà ở gia đình đơn lẻ, nhà liền kề, chung cư và nhà ở hợp tác xã - đã tăng 1,2% trong tháng 10, đạt mức tăng trưởng hàng năm đã điều chỉnh theo mùa là 4,10 triệu căn, theo công bố của NAR hôm thứ Năm. Mức tăng trưởng này cao hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế dự đoán con số này là 4,08 triệu căn. Doanh số bán nhà hiện tại tăng 1,7% so với tháng 10/2024.

Ngoài ra, giá vàng duy trì mức giao dịch áp sát ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến ​​được công bố vì số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Bộ Lao động Mỹ công bố rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã đạt 220.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 15/11. Con số này tốt hơn dự kiến, khi ước tính chung dự kiến ​​con số này là 262.000 đơn.

Cũng theo Kitco News, thị trường vàng giao dịch gần như đi ngang vào hôm qua sau khi cuộc khảo sát về lĩnh vực sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cải thiện nhưng vẫn trong vùng suy giảm trong tháng này.

Hoạt động sản xuất trong khu vực đã suy yếu trong tháng này, theo các công ty tham gia khảo sát triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 11/2025. Chỉ số hoạt động chung hiện tại đã tăng nhưng vẫn ở mức âm, trong khi chỉ số đơn đặt hàng mới và lô hàng đều chuyển sang âm. Chỉ số việc làm tiếp tục cho thấy mức tăng chung.

Giá vàng tăng trong vài phút sau khi dữ liệu sản xuất tốt hơn dự kiến được công bố cùng lúc với bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuy nhiên, giá không thể vượt qua mức 4.100 USD/ounce và kể từ đó có xu hướng đi ngang trong ngày.

Giá vàng trong nước giảm

Giá vàng hôm nay 21/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt quay đầu giảm so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,8 – 150,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.