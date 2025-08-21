Giá vàng hôm nay 21/8: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC 'quay đầu' giảm

Giá vàng hôm nay 21/8, thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng ngày 21/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.345 USD/ounce, tăng mạnh hơn 31 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.349 USD/ounce, tăng hơn 33 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng trở lại được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán tháo, khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng. Các nhà giao dịch cổ phiếu có thể đang ngày càng lo ngại về những tháng 9 và tháng 10 đầy biến động sắp tới của thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được giới đầu tư theo dõi sát sao để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ trong ngắn hạn. Thị trường chứng khoán và tài chính nhìn chung khá trầm lắng trong tuần này, khi nhà đầu tư chờ đợi hội nghị thường niên của Fed tại Jackson Hole - do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas tổ chức.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào sáng thứ Sáu, và dự kiến sẽ cập nhật khung chính sách tiền tệ của Fed. Bài phát biểu của Powell có thể sẽ mang lại một góc nhìn mới về mức độ ủng hộ trong nội bộ FOMC đối với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Thị trường vàng tiếp tục giao dịch ở mức kháng cự ban đầu là 3.350 USD/ounce khi Fed cố gắng kéo dài thời gian. Fed cần thêm thời gian để đánh giá "sức khỏe" của thị trường lao động Mỹ và quỹ đạo của lạm phát, theo biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 7.

Ngoài ra, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi căng thẳng tại Ukraine không giảm như kỳ vọng. Chuyên gia nhận định, căng thẳng leo thang tại Ukraine không phải Mỹ, Nga và Ukraine chấp thuận với phương án đi đến hòa bình là xong mà châu Âu muốn tầm ảnh hưởng của mình trong vấn đề này. Do đó, châu Âu không thỏa hiệp thì khó có thỏa thuận hòa bình nào được xác lập.

Theo một nguồn tin, 10 nước châu Âu còn cân nhắc đưa quân đội đến Ukraine nhằm đảm bảo an ninh tại đây. Nếu điều này xảy ra thì căng thẳng địa chính trị leo thang thêm tại khu vực. Đây chính là lý do khiến giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng nhằm phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng SJC quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 21/8 ghi nhận vàng SJC quay đầu giảm, đánh mất mức đỉnh cao nhất mọi thời đại 125 triệu đồng/lượng, bất chấp giá vàng thế giới tăng mạnh.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 122,8 - 124 triệu đồng/lượng (mua - bán, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán mỗi lượng giảm từ mức 2 triệu xuống còn 1,2 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua - bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 117 - 120,2 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán ở mức 3,2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.