Giá vàng hôm nay 20/8, thế giới giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng 20/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.314 USD/ounce, giảm hơn 14 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.316 USD/ounce, giảm mạnh hơn 17 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới hôm nay chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua do hoạt động bán ra các nhà giao dịch trước cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tại Mỹ.

Giá vàng thế giới liên tục giảm trong bối cảnh nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dự kiến khai mạc vào ngày 21/8. Tại hội nghị, Chủ tịch FED ông Jerome Powell được kỳ vọng sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới, có thể cung cấp thông tin quan trọng về khả năng hạ lãi suất tại Mỹ vào tháng 9 tới. Đây là yếu tố được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường vàng.

Cùng với đó, cả thế giới đang dõi theo những bước đi trong tiến trình thực hiện giải pháp hòa bình tại Ukraine mà Mỹ đứng ở vai trò làm cầu nối hòa giải giữa các bên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc thảo luận với Tổng thông Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc trao đổi đã diễn ra rất tốt đẹp, điều quan trọng nhất đó là bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Theo giới phân tích, cuộc gặp lần này giữa ông Trump và ông Zelensky đã cởi mở hơn nhiều những cuộc gặp trước đó. Ông Zelensky đã cởi mở, thân thiện hơn cuộc gặp hồi tháng 2 tại Nhà Trắng, khi đó ông đã đấu khẩu với ông Trump gay gắt. Những tiến triển trong các bước ngoại giao của Mỹ nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine đang tích cực, khi các bên đều nhất trí và ủng hộ sáng kiến của ông Trump đưa ra. Điều này đã khiến giới đầu tư bán mạnh vàng chuyển hướng đầu tư sang các tài sản khác.

Giá vàng trong nước đi ngang sau khi SJC lập đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 20/8 ghi nhận cả vàng nhẫn và SJC đều được các doanh nghiệp niêm yết ngang giá so với phiên trước đó, sau khi vàng SJC lập đỉnh mới ở mức 125 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở mức 124 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 124 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 123 – 125 triệu đồng/lượng (mua – bán, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 20/8 ghi nhận thị trường trong nước đi ngang giá, sau khi vàng SJC lập đỉnh mức 125 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 117,2 – 120,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 116,7 – 119,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.